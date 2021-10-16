Молода Едіт Піаф, солдати, що куштують виноградний сік і ядерний вибух: 5 ретрофото дня

Ці історичні кадри дивують і шокують одночасно.
16 жовтня 1964 року
Грибоподібна хмара ядерного вибуху злітає вгору, коли комуністичний Китай випробовує свою першу ядерну бомбу.
16 жовтня 1971 року
Стадіон у Сеулі. Учні середньої школи Кьонг під час масових занять художньою гімнастикою.
16 жовтня 1944 року
Французькі солдати прикріплені до французького бронетанкового підрозділу, куштують трохи свіжоприготованого виноградного соку, який самі і начавили ногами.
16 жовтня 1967 року.
Американська акторка Меггі Блай на підвіконні готелю St. Ermin's в Лондоні під час знімань фільму "Діаманти на сніданок". У цій сцені вона підіймається на стіну готелю, щоб врятувати свою пса, який застряг на парапеті.
16 жовтня 1947 року
Паризька співачка Едіт Піаф позує на борту лайнера Королеви Єлизавети після прибуття до Нью-Йорка.
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