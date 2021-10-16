Молода Едіт Піаф, солдати, що куштують виноградний сік і ядерний вибух: 5 ретрофото дня

Молода Едіт Піаф, солдати, що куштують виноградний сік і ядерний вибух: 5 ретрофото дня

Ці історичні кадри дивують і шокують одночасно.

16 жовтня 1964 року

Грибоподібна хмара ядерного вибуху злітає вгору, коли комуністичний Китай випробовує свою першу ядерну бомбу.

Associated Press

16 жовтня 1971 року

Стадіон у Сеулі. Учні середньої школи Кьонг під час масових занять художньою гімнастикою.

Associated Press

16 жовтня 1944 року

Французькі солдати прикріплені до французького бронетанкового підрозділу, куштують трохи свіжоприготованого виноградного соку, який самі і начавили ногами.

Associated Press

16 жовтня 1967 року.

Американська акторка Меггі Блай на підвіконні готелю St. Ermin's в Лондоні під час знімань фільму "Діаманти на сніданок". У цій сцені вона підіймається на стіну готелю, щоб врятувати свою пса, який застряг на парапеті.

Associated Press

16 жовтня 1947 року

Паризька співачка Едіт Піаф позує на борту лайнера Королеви Єлизавети після прибуття до Нью-Йорка.

Associated Press

Читайте також: 10 ретрофото знаменитостей на Венеційському кінофестивалі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання