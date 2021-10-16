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Молода Едіт Піаф, солдати, що куштують виноградний сік і ядерний вибух: 5 ретрофото дня

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Молода Едіт Піаф, солдати, що куштують виноградний сік і ядерний вибух: 5 ретрофото дня

Associated Press

Ці історичні кадри дивують і шокують одночасно.

16 жовтня 1964 року

Грибоподібна хмара ядерного вибуху злітає вгору, коли комуністичний Китай випробовує свою першу ядерну бомбу.

© Associated Press
Associated Press

16 жовтня 1971 року

Стадіон у Сеулі. Учні середньої школи Кьонг під час масових занять художньою гімнастикою.

© Associated Press
Associated Press

16 жовтня 1944 року

Французькі солдати прикріплені до французького бронетанкового підрозділу, куштують трохи свіжоприготованого виноградного соку, який самі і начавили ногами.

© Associated Press
Associated Press

16 жовтня 1967 року.

Американська акторка Меггі Блай на підвіконні готелю St. Ermin's в Лондоні під час знімань фільму "Діаманти на сніданок". У цій сцені вона підіймається на стіну готелю, щоб врятувати свою пса, який застряг на парапеті.

© Associated Press
Associated Press

16 жовтня 1947 року

Паризька співачка Едіт Піаф позує на борту лайнера Королеви Єлизавети після прибуття до Нью-Йорка.

© Associated Press
Associated Press

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