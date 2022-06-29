Напруженість двох войовничих планет - Марса і Плутона - від 29 червня до 5 липня 2022 року: що на нас чекає в цей час

Напруженість двох войовничих планет - Марса і Плутона - від 29 червня до 5 липня 2022 року: що на нас чекає в цей час

Від 29 червня формується напружений аспект між Марсом та ретро-Плутоном (точний аспект – 2 липня).

Від 29 червня до 3 липня включно – дуже небезпечні дні. В умовах військової ситуації небезпека збільшується в рази. Наприкінці червня – на початку липня 2022 року настає кульмінаційний момент збройного конфлікту між Україною та Росією. Гнів у цей час може мати нищівну силу, до того ж, з обох боків, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Символічно, Росія представлена знаком зодіаку Водолій. Від 25 травня до 5 липня Марс, планета війни, переміщується Овном і, певною мірою, допомагає країні-агресору, оскільки є гармонійний зв'язок знаків стихії Вогню (Овен) і Повітря (Водолій). І Білий Місяць дає везіння РФ, поки рухається Водолією (від 11 лютого до 12 вересня 2022). Але вже незабаром для Росії закінчаться гармонійні транзити планет.

На виході зі знака Овна (4 та 5 червня), Марс у напруженості з Плутоном генерує агресивні енергії, що саморуйнують. Тому можна очікувати ще більш істеричних витівок російської армії, яка зараз має енергію та бажання діяти, але стикається з величезним опором з боку воїнів України. Немає помітних успіхів — через це рівень розюченості зростає, з'являється жага помсти всіх рівнях влади, командування армії Росії.

Управитель Водолія – Уран, планета рухається Тельцем (знак характеризує Україну), де має статус падіння! Вже дуже скоро всередині державної верхівки країни-агресора розпочнеться боротьба за владу – це створить безліч перешкод для самих самих. В результаті запуститься процес самознищення, взаємна ненависть, злість і страх затьмарять розум. Росія вторглася до нашої країни, але саме це і стане причиною її падіння.

1-3 липня особливо складні дні, градус напруги максимальний. Марс з'єднується з подвійною зіркою Альфарг і отримує потужний приплив енергії. За грецькою міфологією, ця зірка пов'язана з головою Тифона. Могутній і жахливий велетень був уособленням зла, був вищим за всіх гір і головою зачіпав зірки. Тифон кинув виклик олімпійським богам і був насилу переможений Зевсом. Усі боялися Тифона – і боги, і найпростіші смертні. Побачивши Тифона боги приймали образ тварин і тікали від нього.

Тільки Зевс та Афіна не стали ховатися від Тифона, а вступили з ним у бій. І тут спостерігається цікава аналогія – Афіна – це Венера, планета керує знаком Тельця, який представляє Україну! Спочатку Тифон переміг Зевса і ув'язнив його в печеру. Але Гермес (син Зевса) звільнив його. Зевс наздогнав Тифона і кинув у нього найпотужнішу блискавку. Розплавився Тифон і перетворився на метал, а зверху Зевс навалив на нього величезну гору Етну. Незабаром і країна-агресор пройде через глибокі перетворення. Весь світ об'єднався проти світового зла – а результатом буде ізоляція РФ та її нейтралізація.

5 липня о 09:04 за київським часом Марс входить на знак Тельця. Ніч з 4 на 5 липня буде дуже активною у плані військових дій, а також різних масштабних подій та природних катаклізмів у різних країнах. Останній градус Овна концентрує у собі всю енергію цього войовничого знака (тут Марс у обителі – сильний статус). Але після 5 липня енергія Марса знижується – у Тельці планета має слабкий статус – вигнання. В Україні стане спокійніше – знизиться кількість обстрілів з боку російської армії.

Переміщаючись Тельцем Марс у конфлікті з енергіями Водолія – російська армія ослабне, у неї закінчиться ресурс, їй буде потрібен перепочинок. Марс у Тельці (5 липня – 20 серпня 2022) у гармонійному аспекті з Плутоном (точний аспект у ніч від 14 на 15 серпня) — для України формуються сприятливі умови. Збільшаться постачання необхідного озброєння від західних країн, що допоможе перемогти Росію та відновити територіальну цілісність України.

У період від 29 липня до 5 липня 2022 року, крім посилення військових дій, збільшиться кількість ДТП, пожеж, поломок та виходу з ладу промислового обладнання. Дуже складний період для людей, які мають владу та гроші – час серйозних перешкод і великих втрат.

Представники кардинальних знаків Зодіаку: Овен, Рак, Терези, Козоріг, потрапляють у групу ризику наприкінці червня – на початку липня 2022 року. зони активних бойових дій У жодному разі не ризикуйте і не вступайте в конфлікти – ініціатива та агресія з вашого боку обернеться проти вас. Також у ці дні значно збільшується ймовірність сімейних проблем, провокацій.

Що стосується всіх інших — дотримуйтесь стандартних рекомендацій, бережіть себе і вірте в нашу перемогу! Період з 29 червня по 5 липня, напружений для всіх, більшою чи меншою мірою. Наполегливість та активні дії, шкода чи, приведуть до успіху, скоріше навіть створять додаткові перешкоди.

Напружені аспекти планет із Шляхом завжди формують обставини, за яких ситуація змінюється. Це актуально як на внутрішньому, так і зовнішньому рівні. Дні з 29 червня по 5 липня запам'ятаються багатьом, у цей час відбудуться важливі події, пов'язані з трансформаціями, серйозними перетвореннями. Але руйнується переважно те, що деструктивно і більше не здатне розвиватися.

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