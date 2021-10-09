Небезпечний трюк, щеплення для "зайчика" Playboy і кадр розгромленого Лондона: 3 ретрофото дня

Ці кадри дивують та шокують одночасно.
9 жовтня 1940 року
Фото зроблено на наступний ранок після прямого попадання авіабомби в лікарню Святого Матвія, Шордіч, Лондон.
9 жовтня 1960 року
Леон Самсон, 24-річний шоумен, кривляється, коли автомобіль проїжджає по його грудях в Перті, Австралія. Рушник на грудях застелений, щоб колесо не розірвало плоть.
9 жовтня 1972 року
"Зайчики" Playboy спостерігають за тим, як медичний працівник робить одній з їхніх подруг щеплення від грипу, Лондон.
Читайте також: 10 ретро-фото знаменитостей на Венеційському кінофестивалі