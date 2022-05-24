Після конфузу в Каннах: Шерон Стоун знову у сукні Dolce & Gabbana вийшла на доріжку

Голлівудська акторка Шерон Стоун вже другий день поспіль сяяла на червоній доріжці у Каннах.
64-річна зірка знову вийшла на доріжку у сукні від Dolce & Gabbana. Цього разу на Шерон була смарагдова сукня з високим розрізом з розсипом страз і довгим шлейфом.
Її Стоун доповнила смарагдовими босоніжками на високих підборах, масивною каблучкою на пальці та великими золотими сережками.
Акторка позувала перед камерами фотографів напаредодні прем'єри фільму "Злочини майбутнього". А днем раніше публіка бачила Стоун в іншому образі від італійського бренду.
Тоді на червоній доріжці з акторкою сталася конфузна ситуація. Помічники намагалися допомогти Шерон відстебнути шлейф від вбрання, але не могли впоратися з цим завданням з першого разу.
Цього року на Каннському кінофестивалі також багато говорять про Україну, де триває війна. Зірки підтримують нашу країну, обираючи вбрання та доповнюючи образи українською символікою. Українка Аліна Байкова, наприклад, учора сяяла на червоній доріжці з прапорцем у руках. Модель від перших днів війни підтримує українців та допомагає, чим може.
А ось росіянку Вікторію Боню взагалі попросили піти з доріжки та не хотіли її фотографувати. Все через те, що її рідна країна-агресорка розв'язала жорстоку війну в Україні.
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