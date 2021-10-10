Пластиковий автомобіль, шовк принцеси Єлизавети і трудотерапія для солдатів: 3 ретрофото дня

Ці історичні кадри дивують і шокують одночасно.

10 жовтня 1954 року

Егон Брутч в оточенні двох своїх дочок сидить у своєму новому триколісному автомобілі, для якого він розробив пластиковий кузов в Штутгарті, Німеччина. Він стверджує, що автомобіль важить вдвічі менше звичайного металевого кузова і вміщує трьох людей.

Associated Press

10 жовтня 1947 року

Генрі Ендрюс і Герберт Бродгерст починають перший етап фарбування шовку для шлейфа весільної сукні принцеси Єлизавети. Весілля відбулося 20 листопада 1947 року.

Associated Press

10 жовтня 1942 року

Під пильним наглядом медсестри армії США два солдата-пацієнта в Північній Ірландії зайняті у відділенні трудотерапії. Вони виготовляють іграшки для бідних ірландських дітей.

Associated Press

Читайте також: 10 ретрофото знаменитостей на Венеційському кінофестивалі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання