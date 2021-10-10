Пластиковий автомобіль, шовк принцеси Єлизавети і трудотерапія для солдатів: 3 ретрофото дня

Ці історичні кадри дивують і шокують одночасно.
10 жовтня 1954 року
Егон Брутч в оточенні двох своїх дочок сидить у своєму новому триколісному автомобілі, для якого він розробив пластиковий кузов в Штутгарті, Німеччина. Він стверджує, що автомобіль важить вдвічі менше звичайного металевого кузова і вміщує трьох людей.
10 жовтня 1947 року
Генрі Ендрюс і Герберт Бродгерст починають перший етап фарбування шовку для шлейфа весільної сукні принцеси Єлизавети. Весілля відбулося 20 листопада 1947 року.
10 жовтня 1942 року
Під пильним наглядом медсестри армії США два солдата-пацієнта в Північній Ірландії зайняті у відділенні трудотерапії. Вони виготовляють іграшки для бідних ірландських дітей.
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