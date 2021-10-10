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Пластиковий автомобіль, шовк принцеси Єлизавети і трудотерапія для солдатів: 3 ретрофото дня

Пластиковий автомобіль, шовк принцеси Єлизавети і трудотерапія для солдатів: 3 ретрофото дня

Associated Press

Ці історичні кадри дивують і шокують одночасно.

10 жовтня 1954 року

Егон Брутч в оточенні двох своїх дочок сидить у своєму новому триколісному автомобілі, для якого він розробив пластиковий кузов в Штутгарті, Німеччина. Він стверджує, що автомобіль важить вдвічі менше звичайного металевого кузова і вміщує трьох людей.

© Associated Press
Associated Press

10 жовтня 1947 року

Генрі Ендрюс і Герберт Бродгерст починають перший етап фарбування шовку для шлейфа весільної сукні принцеси Єлизавети. Весілля відбулося 20 листопада 1947 року.

© Associated Press
Associated Press

10 жовтня 1942 року

Під пильним наглядом медсестри армії США два солдата-пацієнта в Північній Ірландії зайняті у відділенні трудотерапії. Вони виготовляють іграшки для бідних ірландських дітей.

© Associated Press
Associated Press

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