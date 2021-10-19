Принцеса Діана на БТР, ящик замість баскетбольного кошика і показ Ів Сен-Лорана: 5 ретро-фото дня

Принцеса Діана на БТР, ящик замість баскетбольного кошика і показ Ів Сен-Лорана: 5 ретро-фото дня

Це архівні кадри з історією.

19 жовтня 1987 року

Шеф-кухар готелю Уве Ріхарт з Німеччини поставив 1100 келихів для шампанського для подачі коктейлів. Келихами він написав Shangri-La Kuala Lumpur.

Associated Press

19 жовтня 1932 року

У Німеччині вирішили показати, що нові маски виготовлені з небиткого скла, тому провели демонстрацію з молотком.

Associated Press

19 жовтня 1992 року

Молодь з чиказького житлового проєкту Cabrini-Green грає в баскетбол, використовуючи ящик замість кошика.

Associated Press

19 жовтня 1983 року

Французький дизайнер Ів Сен-Лоран у оточенні деяких моделей приймає оплески публіки наприкінці свого весняного показу прет-а-порте в Парижі

Associated Press

19 жовтня 1985 року

Британський офіцер простягнув руку допомоги принцесі Діані, коли вона злізала з бронетранспортера, на якому їхала на парадній площі в Wavell Barracks в Західному Берліні.

Associated Press

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