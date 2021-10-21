Серійний вбивця, 819 емігрантів і нові гулагупи: 5 ретрофото дня

Це архівні кадри з історією.

21 жовтня 1946 року

Єврейські іммігранти стоять під люком корабля "Альма". Корабель був зупинений судами Королівського флоту і в ньому виявили 819 нелегалів.

Associated Press

21 жовтня 1958 року

Дві моделі витончено розгойдують свої нові гулагупи, та демонструють нову спідню білизну на показі мод у Франкфурті, Західна Німеччина.

Associated Press

21 жовтня 1976 року

Бетті Форд висловлює подяку публіці під час кампанії в Беттендорфі, штат Айова, за підтримку її чоловіка, президента Джеральда Форда і Джима Ліча, кандидата в Конгрес.

Associated Press

21 жовтня 1985 року

Серійний вбивця Річард Рамірес, відомий ще як "Нічний мисливець", стискає кулаки і натягує ланцюга на наручниках під час своєї появи в суді Лос-Анджелеса. Суддя Ельва Сопер дорікнула Раміресу за спробу ще однієї зміни адвоката.

Associated Press

21 жовтня 1989 року

Боб Кубятович і Джон Вуліскрофт дивляться на те, що залишилося від сусідського будинку в Боулдер-Крік, штат Каліфорнія. У цьому районі стався землетрус силою 6,9 бала.

Associated Press

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