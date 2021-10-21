Серійний вбивця, 819 емігрантів і нові гулагупи: 5 ретрофото дня

Це архівні кадри з історією.
21 жовтня 1946 року
Єврейські іммігранти стоять під люком корабля "Альма". Корабель був зупинений судами Королівського флоту і в ньому виявили 819 нелегалів.
21 жовтня 1958 року
Дві моделі витончено розгойдують свої нові гулагупи, та демонструють нову спідню білизну на показі мод у Франкфурті, Західна Німеччина.
21 жовтня 1976 року
Бетті Форд висловлює подяку публіці під час кампанії в Беттендорфі, штат Айова, за підтримку її чоловіка, президента Джеральда Форда і Джима Ліча, кандидата в Конгрес.
21 жовтня 1985 року
Серійний вбивця Річард Рамірес, відомий ще як "Нічний мисливець", стискає кулаки і натягує ланцюга на наручниках під час своєї появи в суді Лос-Анджелеса. Суддя Ельва Сопер дорікнула Раміресу за спробу ще однієї зміни адвоката.
21 жовтня 1989 року
Боб Кубятович і Джон Вуліскрофт дивляться на те, що залишилося від сусідського будинку в Боулдер-Крік, штат Каліфорнія. У цьому районі стався землетрус силою 6,9 бала.
Читайте також: 10 ретрофото знаменитостей на Венеційському кінофестивалі