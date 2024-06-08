У майці з квітковим принтом і в стильних штанах: Кеті Голмс відвідала захід у Нью-Йорку

Кеті Голмс – активна мешканка Нью-Йорка, яка не лише постійно потрапляє під приціл папараці, але й відвідує багато світських заходів, які проводяться у цьому місті. Від 5 до 16 червня у Великому Яблуці проходитиме кінофестиваль "Трайбека" і відповідно багато заходів пов'язаних із ним.

У п'ятницю, 7 червня, Кеті відвідала обід, що проводиться на честь програми "Крізь її об'єктив: програма для жінок-режисерів". На цьому заході вона з'явилася в стильному вбранні, яке було трохи в стилістиці Y2K.

На знаменитості була біла майка з вишитою лелітками рожевою квіткою, яку вона носила у поєднанні з широкими чорними штанами з квітковою дрібною аплікацією. Також Голмс одягла туфлі на підборах і кілька прикрас. Через плече у неї висіла мила маленька квадратна сумка Chanel.

Кеті Голмс / Фото: Associated Press

Також у цьому кінофестивалі бере участь зірка серіалу "Секс і місто" – 67-річна Кім Кеттролл. Вона увійшла до складу журі конкурсу і з колегами відбиратиме найкращі короткометражні документальні фільми та студентські роботи. Дорогою на захід її сфотографували на вулиці у молочному костюмі та оригінальному жилеті, які вона носила з сумкою від бренду Alexander Wang.

Кім Кеттролл / Фото: Getty Images

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