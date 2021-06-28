У мініспідниці від Dior: Шарліз Терон на черговій прем'єрі "Форсаж-9"

У мініспідниці від Dior: Шарліз Терон на черговій прем'єрі "Форсаж-9"

Шарліз Терон відвідала відкритий показ фільму "Форсаж 9", організований на підтримку проєкту Charlize Theron Africa Outreach Project в Лос-Анджелесі.

45-річна акторка з'явилася перед камерами в класичній білій сорочці і чорній мініспідниці від Dior, яка добре підкреслювала стрункі ноги акторки. Аутфіт Шарліз доповнила маленькими чорним клатчем і гостроносими шкіряними черевиками на підборах.

Шарліз Терон / Associated Press

Гібрид мінішортів та спідниці, створений з суміші вовни і шовку, добре підійде як для повсякденного, так і для вечірнього виходу, а також буде гармоніювати з однотонною вільною футболкою або з графічним принтом.

Шарліз Терон / Associated Press

Шарліз Терон зробила укладання з мокрим ефектом, легкий макіяж очей і нафарбувала губи насиченою рожевою матовою помадою. Та мала дуже ефектний вигляд.

Минулого разу на прем'єрний показ "Форсаж 9" акторка приїхала до китайського театру TCL в білій футболці від Dior з бавовни, з класичним коротким рукавом з круглим вирізом, і поєднала її з короткою шкіряною спідницею на ґудзиках. Свій лук Терон доповнила яскравою хутряної шубою і ботильйонами із сітки на підборах.

Шарліз Терон / Associated Press

Шарліз Терон / Associated Press

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