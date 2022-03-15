Україна та світ: 20-й день війни у десяти фотографіях

Україна та світ: 20-й день війни у десяти фотографіях

В десяти світлинах спробуємо розповісти, яким був цей день, яким ми його запам'ятаємо, яким побачать його наші нащадки.

Закінчується 20-й день війни Росії з Україною. Ми віримо у перемогу, у наш незламний дух, весь світ на нашому боці.

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Мер Києва Віталій Кличко проводить огляд пошкодженого житлового будинку, який постраждав від російської атаки. Київ, 15 березня 2022 року.

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Господар зі своїм собакою біля житлового будинку, який постраждав від російської атаки. Києві, 15 березня 2022 року.

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Пожежа у житловому будинку, який постраждав від російської атаки, Київ, 15 березня 2022 року.

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Чоловік проходить повз мурал болгарського художника Станіслава Бєловського, на якому президент Росії Володимир Путін тримає своє тіло. Софія, 15 березня 2022 року.

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Український прапор майорить перед Вежею миру на Парламентському пагорбі в Оттаві, Онтаріо, Канада, 15 березня 2022 року.

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Автомобілі біля блокпосту українських військових в центрі Києва, 15 березня 2022 року.

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Антивоєнний мітинг у Будапешті.

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Похорон Олега Ящишина, Сергія Мельника та Ростислава Романчукова, українських військовослужбовців, які загинули під час вторгнення Росії в Україну, на Личаківському цвинтарі у Львові, 15 березня 2022 року.

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Військовослужбовці на панахиді, на якій вшановували пам'ять українських військовослужбовців, які загинули під час вторгнення Росії в Україну, у гарнізонній церкві святих Петра та Павла у Львові, 15 березня 2022 року.

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У центрі фото 48-метрова яхта Lady Anastasia під прапором Сент-Вінсента і Гренадін, пришвартована до причалу в Пуерто-Адріано в Кальвії, на острові Майорка. Іспанська влада заарештувала яхту на Балеарському архіпелазі 15 березня і намагається довести, що вона належить російському олігарху, який перебуває під європейськими санкціями, запровадженими після вторгнення в Україну, 15 березня 2022 року.