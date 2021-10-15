Вівчарка-поліцейський, морський піхотинець і винуватець аварії президента США: 5 ретрофото дня

Це знімки, за якими ховаються дуже цікаві історії.

15 жовтня 1967 року

Морський піхотинець США з написом In God We Trust на шоломі чекає в бункері в Кон Тьєн за дві милі на південь від демілітаризованої зони. Бункер морської піхоти оточений мішками з піском, мокрими від мусонних дощів.

Associated Press

15 жовтня 1970 року

Джуліус Аксельрод позує в лабораторії Національного інституту здоров'я в Бетесді, штат Меріленд, після того, як разом з двома іншими вченими був названий лауреатом Нобелівської премії 1970 року з медицини і фізіології.

Associated Press

15 жовтня 1982 року

Співробітниця Maple Plain Co. Сенді Моцко з Вотертауна, штат Міннесота, оточена поштовими візками з упакуваннями тайленолу. Фірма готується до повернення декількох мільйонів капсул через випадки отруєння цианідом.

Associated Press

15 жовтня 1987 року

Сержант Білл Келлі допомагає Роккі, 6-річній німецькій вівчарці, подолати майже двометрову стіну під час змагань K-9 на щорічному тактичному змаганні Департаменту виправних установ штату Массачусетс у в'язниці штату Норфолк. Келлі і Роккі — напарники.

Associated Press

15 жовтня 1975 року

19 річний Джеймс Саламітес дає коротке інтервтю журналістам в штаб-квартирі поліції Гартфорда в середу. Його автомобіль зіткнувся з броньованим лімузином президента США Джеральда Форда, коли президент їхав в аеропорт, щоб повернутися до Вашингтона. У результаті зіткнення ніхто не постраждав.

Associated Press

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