Агресія у соцмережах: чому люди такі злі в інтернеті та як правильно реагувати на них

Агресія у соцмережах / © Getty Images

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Останнім часом складається відчуття, що інтернет — це вільна територія для агресії, де злість стала нормою. Але чому так відбувається, хто насправді проявляє агресію онлайн і головне, як на це правильно реагувати, розповіло видання Psychology Today.

Онлайн агресія

Онлайн агресія — це не лише прямі образи. Вона проявляється у:

хейті,

тролінгу,

кібербулінгу,

мові ворожнечі,

політичній нетерпимості,

публічному приниженні.

Її мета — психологічно чи емоційно травмувати іншу людину. Часто така поведінка маскується під «жарт», «власну думку» чи «болісну, але правду».

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Чому люди зляться в інтернеті

Одна з класичних теорій — гіпотеза фрустрації-агресії. Ще у 1939 році соціальні психологи стверджували, що агресія виникає як реакція на фрустрацію, коли щось або хтось заважає досягти бажаного.

Але сучасні дослідження, наприклад, професора Арі Круґланські, уточнюють, що фрустрація викликає агресію лише тоді, коли зачіпає почуття власної значущості, тобто, коли людину принижують, ігнорують або змушують почуватись «нікому не потрібною».

У соцмережах це особливо актуально. Там легко порівнювати себе з іншими, відчувати власну «недосконалість», а коментар — це швидкий спосіб заявити про себе, компенсувати приниження з демонстрацією сили.

Нарцисизм і агресія

Дослідники виявили, що люди з високим рівнем нарцисизму частіше поводяться агресивно онлайн. Чому? Нарцис — це не просто людина, яка любить себе. Це людина, яка постійно потребує зовнішнього підтвердження: уваги, похвали, лайків. І коли вона цього не отримує чи бачить когось «успішнішого», починає злитися.

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Дослідження у Кита

Понад 800 студентів взяли участь у дослідженні. Ті, хто мав високий рівень нарцисизму, частіше ображали знаменитостей у соцмережах. Причина — відчуття несправедливості, чому їм аплодують, а мене не помічають.

Висновок: агресія була способом відновити втрачене почуття значущості.

Дослідження у Канаді

1 725 дорослих людей, які брали участь у дослідженні, розповіли про свою поведінку в інтернеті. Агресивні коментарі, лайка, образи у політичних дискусіях — все це частіше траплялося у людей з нарцисичними рисами:

Грандіозний нарцисизм (я кращий за всіх).

Вразливий нарцисизм (я легко ображаюсь, бо не впевнений у собі).

Обидва типи — джерело агресії, зокрема у політичних обговореннях, які часто стають майданчиком для емоційного вибуху.

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Українські реалії

Більшість українців щодня використовують саме соцмережі, навіть більше, ніж новинні сайти.

Після 2022 року рівень емоційної втоми, тривожності та роздратування зростає.

Агресія онлайн — це дзеркало суспільного стану, але вона не повинна ставати нормою.

Як реагувати на онлайн агресію

Не вступайте у бійку. Ваша реакція — це те, що годує агресора. Ігнорування — не слабкість, а стратегія збереження нервової системи.

Блокуйте. Соцмережі мають інструменти захисту, користуйтесь ними. Ваш емоційний комфорт важливіший за «свободу слова» агресора.

Розвивайте емоційну емпатію. Якщо ви відчуваєте у собі бажання «вставити різке слово», зробіть паузу. Поставте собі запитання, чому вас це зачепило?

Прокачуйте свою значущість по-іншому. Не через коментарі, лайки чи «перемоги» у коментарях. А через розвиток навичок, турботу про себе та близьких, творчість, волонтерство та добрі справи. Це не лише морально, а й нейропсихологічно ефективніше, адже створює довготривале відчуття задоволення.

Пам’ятайте, що соцмережі — це не поле бою, а простір для звʼязку. Агресія — це сигнал. Вона показує, що щось болить: самооцінка, значущість, визнання, проте агресія — не єдиний спосіб «лікувати» ці рани.

Не боріться зі злом в інтернеті — не множте його, створюйте простір, в якому хочеться просто бути і почніть із себе.