Як монетизувати свої сильні сторони: поради від експертки / © Credits

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Як монетизувати свої сильні сторони, перетворивши їх на продукт чи послугу, знає менторка з фінансового мислення Єлєна Шепель.

Яскравий приклад — історія американської моделі Гейлі Бібер, яка у 2022 році заснувала бренд косметики Rhode, а у 2025 продала його за 1 мільярд доларів компанії e.l.f. Beauty, Inc. При цьому Гейлі залишилась креативною директоркою та керівницею інновацій бренду, оскільки Rhode — це безпосереднє відображення лайфстайлу зірки.

«Гейлі стала мільярдеркою у 28 років, монетизувавши власні потреби та захоплення косметикою, — розповідає Єлєна Шепель. — Гейлі — інфлюенсерка, їй довіряють мільйони підписників у соцмережах, з якими вона досить відверта: не боїться знімати відео без макіяжу, показує свої косметичні процедури, чесно говорить про проблеми зі шкірою і те, як вона намагається їх розв’язати. Завдяки цьому у фоловерів виникає відчуття, що Гейлі така ж як вони, має ті ж проблеми. Вони їй довіряють. До того ж люди більш охоче купують в інших людей. Це закон бізнесу. Все це, у поєднанні з високою якістю продукту, створило вибуховий ефект на американському beauty-ринку».

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З чого почати, щоб ваші знання та вміння теж почали приносити дохід?

Припиніть себе знецінювати

Часто буває так, що людина несерйозно сприймає свої сильні сторони, адже щоб зробити гарне фото чи дати експертну пораду — їй не потрібно докладати багато зусиль. Запитайте у рідних чи друзів за що вони були б готові платити вам гроші. Це стане першою підказкою для тих, хто не знає, що монетизувати. Ще одна порада: не акцентуйтесь на тому, щоб підтягнути свої слабкі сторони — масштабуйте те, що вже зараз робите краще за інших.

Знайдіть проблему, яку можете розв’язати

Люди готові платити за розв’язання проблем та задоволення власних бажань. Подумайте, яку проблему можете пофіксити завдяки своїм умінням та навичкам. Ще одне допоміжне запитання: «Яку користь я можу приносити іншим?» Коли знайомі вчергове просять вас змонтувати відео або зробити зачіску за «дякую» чи шоколадку — можливо за це варто попросити гроші?

Не чекайте ідеального моменту

Є такий вислів: ідеальний продукт — це продукт, який ніколи не буде випущений, або буде випущений надто пізно. Поки ви будете розвивати свій продукт — ринок і запити підуть далеко вперед. Ваша пропозиція стане неактуальною. Люди, які чекають слушний момент для старту бізнесу — ніколи й нічого не почнуть. Раніше був ковід, зараз триває війна… Ідеального моменту не було й не буде. Ідеальний момент — почати прямо зараз. Починайте працювати з тим, що маєте і вдосконалюйтесь в процесі. Навіть маленький крок — це просування вперед.

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Тестуйте бізнес-ідею в маленькому масштабі

Запропонуйте один мініпродукт або послугу своїм знайомим. Це можуть бути не лише друзі, а й підписники в соцмережах. Отримавши зворотний зв’язок, починайте вдосконалювати продукт. Це суттєво зекономить ваш час і ресурси на старті. Також може з’ясуватися, що ваша ідея взагалі не спрацює. Або працює не так, як ви собі уявляли.

Формуйте особистий бренд

В історії з Гейлі Бібер — люди люблять купувати у людей. Це перевірений факт: продажі йдуть набагато краще, якщо у бренду є обличчя. Через особистий бренд ви можете ділитися своїм шляхом, знаннями, цінностями чи помилками. Люди будуть зчитувати ваш бренд як свій, особливо якщо їхні цінності збігаються з вашими.

Побудуйте просту бізнес-модель

Для початку потрібно побудувати просту бізнес-модель. Нічого не ускладнювати. Робити один продукт на одну аудиторію. Спробувати продавати через один канал продажу. І тільки потім масштабуватися. Додам, що будувати бізнес — означає постійно вчитися. Підприємництво — це постійне навчання. Тому прокачуйте свої скіли. Це і фінанси, і маркетинг, і продажі. Вдосконалюйте кожен із цих напрямків.

Єлєна Шепель

Шукайте підтримку і вірте в себе навіть тоді, коли вам страшно

Поруч із вами обов’язково мають бути люди, які надихають і підтримують. Друзі, рідні, або наставники чи спільноти в соцмережах. Чим більше підтримки ви будете отримувати, тим легше вам буде долати негаразди. Щодо страху… Страх — це нормально. Це закономірна частина бізнес-процесу. Але дія в обіймах страху формує силу. Вашу силу волі і відчуття того, що у вас все вийде.

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