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Кредит може зробити вас багатшим або спричинити фінансові труднощі. Все залежить від вашого уміння керувати боргами. Що таке кредитна гігієна та чому вона така важлива, розповідає менторка з фінансового мислення Єлєна Шепель.

«Сам по собі кредит не може бути ані добром, ані злом, тому його не слід вважати чарівною паличкою чи тотальним прокляттям, — каже Єлєна Шепель. — Це просто фінансовий інструмент. Тобто річ не у самому кредиті, а в тому, як людина ним користується. І тут з’являється таке поняття, як кредитна гігієна. Воно таке ж важливе, як вміння заощаджувати, інвестувати і загалом керувати своїми грошима».

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Рекордна сума

12,27 млрд — на таку рекордну суму українці у травні 2026 року оформили позик у гривні за даними Національного банку України. За словами експертів, ця динаміка може свідчити про те, що дедалі більше українців змушені покривати свої поточні витрати за рахунок позикових коштів.

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Мікропозики і ризики

Грамотне управління коштами не означає повну відмову від кредитів. Тут скоріше йдеться про свідоме використання кредиту. Наприклад, за кредитні гроші можна придбати актив для особистого користування чи перепродажу. Тобто використати його як інструмент інвестицій: іпотека дозволяє придбати житло, кредит на розвиток бізнесу чи навчання може принести додатковий дохід в майбутньому. Натомість кредитування повсякденних витрат, коли не вистачає коштів на закриття базових потреб, свідчить про дисбаланс між доходами і тим способом життя, який веде людина.

«В скрутних ситуаціях люди часто вдаються до мікропозик, хоча насправді це найдорожчий спосіб позичати гроші, — стверджує Єлєна Шепель. — Зрозуміло, чому ця опція така популярна: швидке оформлення, мінімум документів, миттєве отримання коштів на карту… Все це створює ілюзію, що мікропозика — простий спосіб розв’язати проблему. Насправді ж, більшість мікропозик супроводжуються надзвичайно високою вартістю користування цими грошима. А прострочення платежу суттєво збільшує суму боргу, тому що зненацька з’являються шалені відсотки. Якщо вам терміново треба позичити кошти, спочатку розгляньте дешевші альтернативи: кредитну картку з пільговим періодом, банківський споживчий кредит, чи фінансову підтримку когось із членів родини. Це набагато безпечніше».

Правила кредитної гігієни

Обирайте комфортний щомісячний платіж. Комфортною для позики вважається та сума, щомісячні платежі якої за кредитами чи борговими зобов’язаннями не перевищують 30-40% вашого чистого доходу. Звісно краще триматися нижнього порогу. Якщо ж на погашення боргів йде більша частина щомісячного прибутку, будь-яке скорочення доходу може створити серйозні фінансові труднощі.

Рефінансуйте. Багато людей роками сплачують кредити, які взяли на довгий період, і роблять це на тих умовах, які давно перестали бути вигідними. Якщо процентні ставки на ринку давно знизилися, або покращилась ваша фінансова репутація, є сенс подумати про можливість рефінансування. По-перше, ви можете зменшити процентну ставку. По-друге, за необхідності об’єднаєте кілька кредитів в один. Це знизить щомісячне навантаження на сімейний бюджет.

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Не допускайте прострочень навіть за невеликими кредитами, бо це негативно впливає на вашу кредитну історію. В майбутньому це може ускладнити отримання вами іпотеки чи бізнес-кредиту. Тому якщо виникають труднощі з погашенням суми, краще заздалегідь звернутися до банку і попередити про свою ситуацію, попросити допомоги в пошуках спільного рішення, а не чекати поки накопичуються якісь штрафи чи пеня.

Тримайте зв’язок із банком. Поширена помилка, коли люди відтерміновують платіж, а потім припиняють відповідати на дзвінки представників банку. Насправді, якщо клієнт вступає з банком в діалог, йому часто готові запропонувати реструктуризацію боргу, кредитні канікули або зміну графіку платежів. Банк зацікавлений у тому, щоб людина все ж таки повернула борг, ніж втратити гроші.

Не беріть кілька кредитів одночасно. Борги накопичуються непомітно. Ви можете взяти мікропозику, в кредитній картці зайти в кредитний ліміт, оформити розтермінування. Кожен окремий кредит здається безпечним, але кілька одночасних кредитних зобов’язань створюють ефект фінансової мозаїки, коли людина не може контролювати загальну суму своїх платежів по всіх боргах.

«В Україні не настільки поширене такі поняття, як фінансова репутація чи кредитна історія, — розповідає Єлєна Шепель. — Про кредитну історію українці згадують тільки тоді, коли хочуть оформити іпотеку або купити щось дійсно дороге. І тут хороша кредитна історія відкриває доступ до більш вигідних умов. А погана може обмежити доступ до таких фінансових можливостей. Тому варто відмовитись від дорогих мікропозик, уважно контролювати свої боргові навантаження та за необхідності своєчасно їх рефінансувати. І найголовніше — дотримуватись дисципліни у виконанні кредитних зобов’язань. Все це разом сформує здорову кредитну історію і забезпечить вам фінансову свободу в майбутньому.

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Гроші пауза береже

Найгірші фінансові рішення люди приймають під впливом емоцій. Наприклад, під впливом страху, терміновості або бажання не відставати від інших і купити щось, що не може дозволити ваш бюджет. І тут є сенс згадати про правило 24 годин. Якщо рішення про купівлю чогось, для чого треба взяти кредит, може почекати кілька днів — візьміть цю паузу. Коли емоції вгамуються ви зможете тверезо оцінити, чи справді ця покупка вам потрібна і чи під силу вашому бюджету її обслуговування.

5 червоних прапорців, які свідчать про те, що ви у кредитній халепі

Боргова яма рідко виникає за один день — зазвичай вона формується непомітно. Але знаки, що з вашими фінансами щось негаразд, точно будуть.

Ви закриваєте старі борги новими кредитами. Щомісяця вносите лише мінімальний платіж. Не знаєте точної суми своєї заборгованості. Понад 40% вашого доходу йде на сплату боргу. Використовуєте кредитні кошти на щоденні базові потреби.

Якщо хоча б два пункти описують вашу фінансову ситуацію, потрібно негайно зупинити нові запозичення та зробити повний аудит усіх боргів (відсотки, терміни, суми). А потім розробити план їхнього погашення, переглянувши щомісячні витрати та спрямувавши всі вільні ресурси на закриття найдорожчих кредитів.

Єлєна Шепель

Вкладайте гроші у подушку

Одна з основних причин, чому люди беруть позики — відсутність резервних коштів. Бажано регулярно відкладати гроші, щоб сформувати фінансову подушку безпеки, яка дозволить пережити несподівані ситуації без необхідності брати кредит.

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