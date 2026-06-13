Корисна багнюка: як контакт із землею може зробити нас здоровішими та щасливішими

як контакт із землею може зробити нас здоровішими та щасливішими / © Associated Press

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Сучасне життя дедалі більше віддаляє нас від природи. Ми проводимо дні в офісах, пересуваємося асфальтом і намагаємося підтримувати стерильну чистоту навколо себе. Але виявляється, що така ізоляція від природного середовища може позбавляти нас важливого джерела користі для організму, про це розповіло видання The New Yourk Times.

Існує зв’язок між контактом із природними мікроорганізмами та міцнішим здоров’ям. Люди, які виростали на фермах або регулярно взаємодіяли з природним середовищем, мають нижчі показники алергій, астми та деяких запальних захворювань кишківника.

А сьогодні, коли тема мікробіому стала однією з найобговорюваніших у сфері здоров’я, інтерес до цілющих властивостей ґрунту переживає справжній ренесанс.

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Земля, як антистрес

Ще у 1970-х роках вчені виявили у ґрунті бактерію Mycobacterium vaccae. Подальші її вивчення показало, що вона може впливати на запальні процеси в організмі та допомагати мозку краще реагувати на стрес.

Сьогодні науковці все частіше говорять про так звану «мікробну різноманітність» навколо нас. Коли ми гуляємо лісом, працюємо у саду чи просто перебуваємо на природі, організм контактує з величезною кількістю корисних мікроорганізмів.

Саме тому після прогулянки парком або дня на дачі багато людей відчувають не лише фізичне розслаблення, а й покращення настрою.

Що спільного між лісом і сильним імунітетом

Особливо цікаві результати демонструють дослідження дітей. Під час одного з експериментів у Фінляндії на території міських дитячих садків створили ділянки зі справжнім лісовим ґрунтом, мохом та рослинами. Уже за кілька тижнів у дітей покращилися показники роботи імунної системи, а склад кишкового та шкірного мікробіому став різноманітнішим. Позитивний ефект зберігався навіть через два роки.

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Хоча дитячий організм особливо чутливий до впливу довкілля, дорослі також можуть отримувати користь від регулярного контакту з землею та природою.

Найпростіший спосіб оздоровлення — вийти надвір

Добра новина полягає у тому, що для цього не потрібно переїжджати у село чи заводити власну ферму. Піші походи, велопрогулянки, кемпінг, робота на присадибній ділянці чи навіть некваплива прогулянка парком допомагають контактувати з природними мікроорганізмами.

Окремої популярності набирає японська лісова практика — усвідомлених прогулянок природою, коли людина концентрується на запахах, звуках і тактильних відчуттях. Це не спорт і не медитація в класичному розумінні, а спосіб відчути навколишнє середовище всіма органами чуття.

Іноді достатньо просто пройтися босоніж травою чи доторкнутися до землі руками.

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Садівництво — нова терапія

Робота з рослинами може знижувати рівень тривожності, симптоми депресії та хронічного стресу. До того ж це один із найприродніших способів регулярно контактувати із ґрунтом.

Для початку не обов’язково мати великий город. На балконі чи підвіконні можна вирощувати базилік, м’яту, зелену цибулю, полуницю чи томати чері. Навіть невелика домашня зелена зона створює відчуття зв’язку з природою та допомагає уповільнити темп життя.

Дорослим варто гратися в багнюці

Психологи дедалі частіше говорять про те, що дорослим корисно повертати у своє життя елементи дитячої гри. Створення мінісадів, композицій із природних матеріалів, вирощування квітів чи навіть ліплення з вологого ґрунту допомагають переключитися з повсякденних турбот і знизити рівень напруги.

Контакт із землею працює не лише через мікробіом. Він також повертає нас у момент «тут і зараз» — саме той стан, якого так часто бракує в епоху постійних повідомлень та нескінченного потоку інформації.

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Одна з найкорисніших практик для здоровʼя цього року не потребує дорогих абонементів чи складних програм. Іноді достатньо просто вийти на природу, посадити кілька рослин або пройтися босоніж по землі.

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