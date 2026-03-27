Накопичуємо швидко: 5 лайфгаків від фінансової менторки

Менторка з фінансового мислення Єлєна Шепель ділиться п’ятьма робочими лайфгаками, які допоможуть швидше зібрати потрібну суму.

«Багатьом здається, що накопичення — це історія про майже сталеву силу волі, — каже Єлєна Шепель. — Так, дисципліна справді важлива складова. Але глобально, для того, щоб почати накопичувати, достатньо створити умови в яких відкладання грошей стає природною поведінкою людини. Лайфгаки, які я рекомендую, знаходяться на стику фінансової грамотності, теорії психології, а також роботи мозку. Ці поради вже довели свою ефективність, коли допомогли моїм клієнтам реалізувати важливі для них фінансові цілі».

Перший лайфгак: робіть акцент на мікронакопиченнях

Думати, що сенс накопичувати є лише тоді, коли маєш справу з великими сумами — помилка. Навпаки, якщо ви тільки навчаєтесь накопичувати, маленькі суми будуть викликати у вас менший спротив і допоможуть сформувати корисну звичку. Замість того щоб відкладати накопичення на потім, почніть робити маленькі кроки до мети вже зараз. На цьому етапі регулярність набагато важливіша ніж розмір суми, яку ви відкладаєте. Через повторюваність одних і тих самих дій, мозок швидко звикне до нового стилю поведінки. Відкладання грошей стане нормою і коли ви почнете відкладати великі суми, це не стане причиною стресу.

Другий лайфгак: прив’яжіть накопичення до емоційно-привабливих цілей

Ціль, на яку ви хочете зібрати гроші, має включати вас емоційно. Уявляючи той момент, коли ви досягли мети і змогли купити бажане, ви маєте відчувати тиху радість, внутрішнє задоволення або навіть ейфорію. Всі цілі, які знаходяться в цьому діапазоні, допоможуть швидко включитися в процес накопичення, бо мозок розуміє для чого це потрібно. Якщо ж ви накопичуєте просто так, вам точно не буде вистачати мотивації. Ще один момент: ціль має бути сформульована не абстрактно, а конкретно. Ви маєте чітко розуміти, скільки коштів потрібно зібрати, щоб купити новий смартфон чи автомобіль. Для цього раджу детально вивчити пропозиції на ринку і обрати конкретну модель. Люди, які мають чітко сформульовані фінансові цілі — конкретна сума і дата — набагато швидше досягають мети. Чітка ціль має звучати, наприклад, так: «30 000 до 1 грудня 2026 року».

Правило 24 годин

За даними Гарвардської школи бізнесу, 80% фінансових рішень залежать від емоцій, а не логіки. Ефективно заощаджувати гроші допоможе «Правило 24 годин», яке застосовується для імпульсивних покупок. Якщо вам в моменті захотілось придбати щось незаплановане, зачекайте 24 години. У більшості випадків гроші залишаться у вашому гаманці чи на карті.

Третій лайфгак: знижуйте відчуття втрати

Мозок болісно реагує на втрату, але набагато спокійніше ставиться, коли чогось недоотримує. Тому накопичення одразу після отримання доходу позбавить відчуття, ніби у вас щось забрали. Налаштуйте на банківській карті опцію, коли при надходженні грошей певна сума або відсоток від суми буде автоматично перенаправлятись на окремий рахунок. Є ще така функція, як заокруглення. Наприклад, коли на моєму рахунку лишається 5359 гривень, в кінці доби 9 гривень автоматично відправляються на накопичувальний рахунок. Правило можна налаштувати до десятків, або сотень: хай кожен обере формулу, яка підходить саме йому. Цей лайфгак буде особливо корисним для людей, які мають проблеми з дисципліною. Згідно з останніми дослідженнями, ті хто користується автоматичними заощадженнями, накопичують на 73% швидше, ніж ті, хто робить це вручну.

Четвертий лайфгак: візуалізуйте прогрес накопичення по кожній цілі

Якщо ви регулярно відкладаєте гроші, але фокусом уваги не помічаєте, що сума постійно зростає — можете легко випасти з ритму накопичення. Видимий прогрес посилює мотивацію, адже мозок завжди підтримує поведінку, яка дає відчуття руху вперед. Щоб бачити свій прогрес щодня, раджу налаштувати в банкінгу графіки або трекери: у багатьох застосунках є такі опції. Як варіант, в мережі можна знайти так звані saving tracker, або згенерувати їх разом з чатом GPT, налаштувавши під свої конкретні потреби. Роздрукуйте трекер і відмічайте свій прогрес, зафарбовуючи його кольоровими олівцями чи фломастерами. Пам’ятайте, що під кожну ціль має бути окремий рахунок, банка або конверт. Відповідно майте окремий трекінг прогресу по кожній з цілей.

П’ятий лайфгак: створіть ефект нової ідентичності

Є таке поняття, як саморепутація. Простими словами, це те, що ми самі про себе думаємо. Якщо ви думаєте про себе як про людину, яка не вміє відкладати гроші — відповідно так і дієте. Коли ж починаєте відкладати принаймні невеликі суми, з’являється підстава для справедливої саморепутації з назвою «Я людина, яка накопичує». Мозку важливо фіксувати ці маленькі прояви нової ідентичності. Навіть одна, але регулярна дія — наприклад, щомісячне відкладання невеликої суми — стане для мозку доказом того, що ви людина, яка управляє грошима. Важливий момент: поки накопичення сприймаються як щось тимчасове — мозок саботує цю діяльність. Коли ж накопичення стає частиною вашої самоідентифікації, одразу зникає внутрішній конфлікт: витратити чи відкласти? Коли питання знято, вам буде легше зібрати потрібну суму.

А якщо шкода гроші?

За статистикою, 40% людей успішно накопичують на фінансову ціль, але в результаті не купують собі те, що хотіли. Тобто спрямовують гроші на щось інше, або їм просто шкода їх витрачати. Така історія може спрацювати лише кілька разів. Коли психіка зрозуміє, що обіцянка зібрати й придбати певну річ не була виконана, накопичувати буде щоразу складніше. Мозок очікує і мотивується винагородою, яку людина отримає. Якщо винагороди немає — навіщо накопичувати?