17 ідей, як "вижити" під час свят, якщо ви самотні

17 ідей, як "вижити" під час свят, якщо ви самотні

Сімейна психологиня Наталія Гаєвська розповілі, як пережити свята, якщо ви самотні або далеко від дому та рідних і не скотитися в депресію, не почати себе жаліти, порівнюючи з іншими "більш щасливішими" - у кого, можливо, є пара чи міцна родина.

Маркетинговий ажіотаж навколо святкового сезону безсоромно спрямований на щасливі пари та щасливі сім’ї - від усміхнених, закоханих облич телереклами до самовдоволених пар, які скромно вихваляються своїми "проблемами" зі святковим прикрашанням дому, наряджанням ялинки, вибором новорічного меню в соціальних мережах. А ще це означає, що вам доведеться "відбиватися" від співчутливих поглядів та надокучливих запитань про ваше особисте життя від всіх, кому не лінь.

Хай там як, не дозволяйте цьому збентежити вас - цілком можливо насолоджуватись новорічними та різдвяними святами, навіть, якщо єдина компанія, яка у вас є - це ви самі, ну і, можливо, ще ваш кіт.

Ось 17 ідей, як "вижити" під час свят, якщо ви самотні:

1. НЕ "ГРИЗІТЬ" СЕБЕ ЗА СВІЙ "САМОТНІЙ" СТАТУС

Бути самотнім не означає, що з вами щось "не так". З вами все гаразд! Ваше відчуття щастя і свята залежить лише від вас, а не від присутності інших людей у вашому житті. Вам не потрібна компанія, щоб насолодитися моментом. Попри те, що яскраві картинки в соцмережах і в ЗМІ говорять вам про інше, ви не невдаха лише тому, що не відповідаєте загально прийнятим стандартам.

2. СКЛАДІТЬ РІЗДВЯНИЙ СПИСОК ПОДАРУНКІВ ДЛЯ СЕБЕ УЛЮБЛЕНОЇ (УЛЮБЛЕНОГО)

Відсутність важливої людини у вашому житті - не привід для смутку, а ще одна причина потішити себе чимось приємним і гарненим, від чого, можливо, довелося б відмовитись, якби ви купували подарунок ще комусь.

3. СПРОБУЙТЕ СЕБЕ В РОЛІ "КРУТОГО РОДИЧА"

Якщо ви неодружені та не маєте дітей, ви можете брати участь у родинних святкуваннях із крутими подарунками та розважати дітей інших людей. Ви в цілковитій безпеці, адже, в будь-який момент ви можете повернути їх батькам.

4. ЗАПРОСІТЬ ДРУГА (ПОДРУГУ) НА РОДИННЕ СВЯТКУВАННЯ

Якщо за святковим столом переважно всі парами, чому б вам не запросити когось зі своїх друзів? Святкова зустріч може бути набагато приємнішою в компанії з кимось поза межами вашої родини, а у вас може бути друг (подруга), який хотів би приєднатися до вашого сімейного застілля.

5. ОРГАНІЗУЙТЕ ВІДЕОДЗВІНОК

Якщо пандемія і навчила нас чомусь, так це тому, що бути на самоті не означає бути самотнім. Організуйте відеодзвінок з людьми, які багато для вас значать, і поділіться своїми привітаннями.

6. НЕ СИДІТЬ У ЧОТИРЬОХ СТІНАХ

Виберіться на прогулянку за містом, або хоча б у парку. Якщо жоден партнер "не дихає вам у потилицю", коли і що вам потрібно робити, ви можете вирушити на тривалу прогулянку поза святковим містом. Якщо у вас є чотирилапий друг для компанії, тим ліпше.

7. ПОТІШТЕ СЕБЕ БАЙДИКУВАННЯМ, СМАЧНОЮ ЇЖЕЮ БЕЗ ВІДЧУТТЯ ПРОВИНИ

Коли ж відпочивати та насолоджуватися, як не на свята? Але напруження та втома, пов’язані з облаштуванням свята та обслуговуванням родичів, нехай це навіть дуже приємні клопоти, можуть залишити небагато часу для себе, тому насолоджуйтесь відпочинком досхочу.

8. ВАШЕ СВЯТО - ВАШІ ПРАВИЛА

Якщо вам хочеться танцювати всі святкові дні від ранку і до ночі - зробіть це. Якщо ви хочете зависати за цікавою книгою, не вилазячи з піжами - зробіть це. Серіал без перерви на обід - зробіть це. Кайфуйте від можливості ні від кого не залежати, хоча б ці пару днів.

9. БУДЬТЕ САМОВДОВОЛЕНИМИ НА КОРПОРАТИВІ

Ваші одружені колеги з самих добрих намірів можуть давати поради щодо вашого особистого життя, але саме вони будуть розмовляти телефоном о 22:00 і виправдовуватися, що повернуться пізніше, ніж очікувалося. Ви можете почуватись цілком самовдоволеними, проводячи вечірку, не дивлячись на годинник.

10. ОРГАНІЗУЙТЕ ВЛАСНУ СВЯТКОВУ ВЕЧІРКУ

Якщо поруч немає нікого з рідних або ваші стосунки не склались в силу різних причин, але вам важливо бути в колі інших людей, ви можете започаткувати нову традицію - запросити інших самотніх друзів та знайомих на святкову вечерю.

11. ПІДГОТУЙТЕ ЗАЗДАЛЕГІДЬ ВІДПОВІДІ НА ПРОВОКАТИВНІ ЗАПИТАННЯ

Не секрет, якщо ви самотні, вас будуть "атакувати" незручними запитаннями. Продумайте заздалегідь що, кому і як ви будете відповідати, щоб не зірватися у найневідповідніший момент.

12. ПРИМІРЯЙТЕ ОБРАЗ ТАЄМНИЧОСТІ

Якщо ви хочете підкинути друзям і рідним тему для розмов, будьте таємничі щоразу, коли вони запитують про ваше особисте життя. Сміливо уникайте відповідати на запитання і побільше із загадковою усмішкою дивіться на свій смартфон.

13. БУДЬТЕ ВДЯЧНІ ЗА ВІДСУТНІСТЬ НЕПОТРІБНИХ ТА НЕВДАЛИХ ПОДАРУНКІВ

Немає нічого більш розчаровувального, ніж з ентузіазмом розпаковувати подарунок, який абсолютно не відповідає вашим очікуванням та потребам. Хіба ваш партнер не повинен знати ваш смак? Немає партнера, немає шансів на розчарування.

14. ТІШТЕСЯ ВІДСУТНОСТІ МАРНИХ ОЧІКУВАНЬ

Для подружніх пар свята можуть бути теж непростим випробуванням. Для тих, чий партнер регулярно запізнюється з роботи або забуває вчасно зробити різдвяні покупки, бути самотнім часто здається менш стресовим варіантом.

15. НЕ ПИШІТЬ І НЕ ДЗВОНІТЬ СВОЄМУ КОЛИШНЬОМУ

Якщо вигляд всіх цих щасливих пар змушує вас написати повідомлення своєму колишньому, подумайте двічі. Зрештою, є причина, чому ви розійшлися. Тож відкладіть смартфон, якщо ви відчуваєте ностальгію після кількох напоїв.

16. ПРОВЕДІТЬ ЦЕЙ ЧАС З ЛЮДЬМИ, ЯКІ ДІЙСНО ДЛЯ ВАС ВАЖЛИВІ

Місяці ізоляції, викликані пандемією, нагадали багатьом людям, хто насправді важливий у їхньому житті. Замість того, щоб вимушено сидіти за святковим столом і спілкуватися з далекими родичами, скористуйтеся своїм самотнім статусом і проведіть час з тими, хто близький вашому серцю.

17. СТВОРІТЬ ВЛАСНІ ТРАДИЦІЇ

Незалежно від того, чи це різдвяний ранок об 11 ранку, чи маніфестація напередодні Нового року, встановіть свої власні традиції та подаруйте собі те, чого з нетерпінням чекали кожного святкового сезону.

Більше порад на сторінці Наталії Гаєвської facebook.com/hayevska

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