Три речі, які не варто робити наступного року: поради психологині

Кожна доросла людина, як і маленька дитина, у новорічну ніч мріє про здійснення бажань. Новорічна ялинка, тепле сяйво свічок і запах мандаринів надихають нас сподіватися на краще.

Але щоб новий рік став роком мрій, що здійснилися, варто уникати трьох ключових помилок. Психологиня Людмила Чернова поділилася своїми професійними рекомендаціями, які допоможуть вам зробити наступний рік набагато кращим за попередній.

Не ігноруйте власні емоції

Наші почуття — це дороговкази, які допомагають зрозуміти себе та власні потреби. Проте багато людей звикли пригнічувати емоції: приховувати роздратування, маскувати агресію, заперечувати розчарування. Людмила Чернова пояснює, що це нагадує механізм, який накопичує енергію всередині нас і згодом може спричинити вибух, руйнуючи нас із середини.

Замість того, щоб уникати емоцій, дайте собі змогу їх прожити. Навчіться аналізувати свої почуття, розуміти їхню природу та знаходити конструктивні способи висловлювати. Наприклад, запишіть свої думки у щоденник або поділіться переживаннями з близькою людиною.

Не порівнюйте себе з іншими

У світі, де соціальні мережі створюють ілюзію ідеального життя, ми часто починаємо порівнювати себе з іншими. Однак ці картинки — лише вітрина, яка не показує реальних труднощів і проблем. Інші люди — це не ви. Вони мають свої історії, успіхи та невдачі. А ви маєте право бути щасливою людиною.

Замість порівнянь з "успішними" незнайомцями зверніть увагу на свої власні досягнення. Ведіть "щоденник вдячності" — записуйте кожен день три речі, за які ви вдячні собі та своєму життю. Це допоможе зосередитися на тому, що у вас є, і цінувати власні досягнення.

Не відкладайте своє життя на потім

"Потім" — це слово, яке може стати найголовнішою перешкодою на шляху до щастя. Ми часто переконуємо себе, що почнемо жити, коли схуднемо, знайдемо ідеальну роботу, купимо власний будинок. Проте це "потім" може так і не настати.

Зробіть перший крок уже зараз. Не відкладайте свої мрії на завтра, адже воно не є гарантованим. Розпочніть з маленьких змін: запишіться на курси, про які давно мріяли, приділіть час хобі або просто більше відпочивайте. Кожен, навіть найменший крок наблизить вас до бажаного життя.

Нехай наступний рік стане часом ваших звершень, щасливих змін і здійснення мрій. Пам’ятайте, щастя починається всередині вас.

Ми також писали про те, що робити, коли ви не знаєте, що робити.

Читайте також: