5 цікавих занять, які можуть відволікти від залипання у ґаджетах

Якщо ви працюєте з дому, то, ймовірно, проводите більше часу, ніж будь-коли, дивлячись в екран. Адже під час роботи в офісі є природні перерви: зустрічі, обід, короткі розмови з колегами. Вдома усе це зводиться до мінімуму.

Через нудьгу та збільшення кількості людей, які працюють із дому, використання ґаджетів сягнуло рекордно високого рівня використання. Ось чому варто відпочити від екрана вже на цих вихідних і спробувати одне з п’яти запропонованих виданням Stylist занять, які можуть стати чудовою альтернативою смартфона чи ноутбука.

Часто ми навіть забуваємо встати з робочого місця, а наші “перерви” — це кілька хвилин для чашки чаю чи перекусу. На додачу до цього, соціальні мережі та новини постійно ваблять нас нескінченним потоком інформації.

Однак надмірний час за екраном не тільки порушує сон, але й може негативно впливати на психічне здоров’я. Тож, відкласти ґаджети — це не просто корисно, але й необхідно.

Слухайте подкасти

Так, можливо, вам доведеться на певний час подивитися на екран, щоб знайти подкаст. Але щойно він почне відтворюватися, ви можете відкласти телефон і насолоджуватися. Існує безліч подкастів, які задовольнять найрізноманітніші інтереси: від інтерв’ю з відомими особистостями та освітніх шоу до веселих програм, які легко прослухати за один вихідний.

Порада: виберіть подкаст, який змусить вас усміхнутися чи ж розширить ваш кругозір. Складіть зручний список на вихідні та слухайте його під час прогулянки чи за чашкою чаю.

Упорядкуйте гардероб

Якщо ваш гардероб нагадує поле бою, тоді час навести там лад. Упорядкування речей може бути терапевтичним і навіть допоможе вам знайти кілька давно забутих скарбів.

Скористайтеся правилом трьох: залишайте лише ті речі, які вам справді подобаються, підходять і приносять радість. Решту можна подарувати чи продати.

Творчість

Творчість — це не лише спосіб відключитися від гаджетів, але й потужний інструмент для заспокоєння думок і тривог. Почніть з простого: малювання аквареллю, створення колажів або навіть випробуйте себе у каліграфії.

Якщо ви не знаєте, з чого почати, є безліч онлайн-посібників, які допоможуть вам знайти щось своє.

Кулінарія

Кухня — простір для експериментів. Навіть якщо ви не є професійним шеф-кухарем, спробуйте щось нове. Наприклад, спечіть хліб, приготуйте домашню піцу чи зробіть десерт. Є багато простих рецептів, які не вимагають складних інгредієнтів.

Це чудова нагода не тільки навчитися чомусь новому, але й потішити себе та близьких чимось смачним.

Турбота про себе

Коли ми відчуваємо тривогу та стрес, турбота про себе стає важливою, як ніколи. Зробіть те, що допомагає вам розслабитися та почуватися краще. Це може бути медитація, йога, гаряча ванна чи навіть танці під улюблену музику.

Приділіть час собі. Пийте більше води, дбайте про своє тіло та душу. Інколи достатньо просто відкласти телефон і зануритися у спокійний момент, щоб знову відчути гармонію.

Ці ідеї допоможуть вам не лише відірватися від екрана, але і якісно провести час. Пам’ятайте, цифрова детоксикація — це не лише корисно, але й приємно. Отже, спробуйте хоча б одне з цих занять і ви відчуєте різницю.

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