9 правил, як не зірватися з котушок під час війни

Сімейна психологиня Наталія Гаєвська поділилася новими порадами.

27-й день війни, а я все ще часом ловлю себе на думці, що ось-ось прокинусь і все виявиться просто сном. Нічним жахіттям, яке зникне від перших сонячних променів… Але це не так. Нічого не зникне.

Війна, підступно розв'язана путінською росією проти України, стала нашою новою дійсністю, адаптуватись до якої надзвичайно складно і для тих, хто змушений був покинути свої домівки, і для тих, хто залишився, і для тих, хто приймає переселенців. Для всіх. Без винятку.

Останнім часом спостерігаю, як в нашому суспільстві піднімається хвиля невдоволення, за великим рахунком, неважливо чим: переселенцями, діями влади, мовою, цінами в супермаркеті і т.д. Відчувати невдоволення та роздратування за сьогоднішніх умов - це нормально!

Ненормально - все це викидати одне на одного! А ще гірше - на самих себе у формі самозвинувачень і невротичного відчуття провини. Нічого, крім послаблення самих себе, ми не отримаємо, плюс ще й зіграємо на руку ворогу. Всю агресію зараз спрямовуємо лише на окупантів, а не на гризню між собою та самобичування. Зараз для нас це занадто велика розкіш.

Ось девять простих правил, які допоможуть не зірватись з котушок і максимально зберегти внутрішню рівновагу та залишатися в ресурсі.

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