А чи точно ви «тригернулися»: не кожна неприємна емоція стає травмою / © Credits

Реклама

У соцмережах та повсякденних розмовах слово «тригер» використовують дедалі частіше. Ним описують те, що засмутило, розлютило, образило чи просто викликало неприємні спогади.

Психологи не вважають популярність психологічної лексики однозначно поганою. Навпаки, такі слова допомагають відкритіше говорити про психічне здоров’я та краще розуміти власні переживання. Проблема виникає тоді, коли «тригером» називають буквально будь-яку неприємну ситуацію, про це розповіло видання The New York Times.

Реклама

Що насправді означає «тригер»

У психології поняття «тригер» передусім пов’язане з травматичним досвідом. Травма — це подія, яка у момент переживання перевищує здатність людини впоратися з нею.

Реклама

Травматичні спогади можуть працювати інакше, ніж звичайні. Коли людина стикається з певним сигналом, пов’язаним із пережитою травмою, вона іноді не просто згадує минуле, а відчуває його так, ніби воно знову відбувається тут і зараз. Такі мимовільні переживання називають флешбеками. Тригером у цьому випадку може стати певний звук, запах, місце, ситуація чи інший сигнал, який раптово повертає людину до травматичного досвіду.

Уникнення не завжди допомагає

Після травми природно хотіти уникати всього, що нагадує про пережите, це дає короткочасне відчуття безпеки, бо людина уникає подразника — тривога зменшується.

Проте, постійне уникнення може закріплювати страх. Мозок отримує сигнал, що небезпечної ситуації справді потрібно було уникати, і наступного разу тривога може виникати ще швидше.

Саме тому у роботі з травматичним досвідом застосовують, зокрема, експозиційну терапію. У безпечних умовах людина поступово опрацьовує травматичні спогади та вчиться не сприймати пов’язані з ними сигнали як безпосередню загрозу. Поняття «тригер» також використовують у контексті деяких психічних розладів, наприклад, для позначення факторів, які можуть посилювати симптоми чи провокувати проблемну поведінку.

Реклама

Якщо вас просто щось дратує

Ось тут і проходить важлива межа. Те, що певна ситуація вас засмучує, злить або нагадує про неприємний досвід, ще не означає, що ви переживаєте психологічний тригер у клінічному значенні. Існує різниця між тим, щоб бути «емоційно зачепленим» і появою симптомів, пов’язаних із психічним розладом або травмою.

Надмірне використання слова «тригер» може навіть змінювати наше сприйняття дискомфорту. Звичайні складні переживання починають здаватися небезпечними, хоча саме зіткнення з ними іноді є частиною навчання, адаптації та особистісного зростання.

Якщо будь-яку негативну емоцію сприймати як доказ того, що з нами сталося щось непоправне, легко почати бачити себе безпорадними перед життєвими труднощами.

Водночас слово «тригер» не варто використовувати і як спосіб знецінити чужі почуття. Фраза на кшталт «Ти просто тригернувся» може звучати так, ніби проблема винятково у чутливості людини, хоча її справді могли образити чи скривдити.

Реклама

Як правильно говорити про свої почуття

Психологи радять не відмовлятися повністю від слова «тригер», а намагатися точніше описувати власний стан. Тобто, замість загального «Це мене тригерить» можна сказати: «Це мене дуже розлютило», «Мені стало тривожно», «Це нагадало мені про складні часи (ситуацію)» чи «Мені зараз потрібна підтримка». Такі формулювання допомагають краще зрозуміти, що саме відбувається всередині, та пояснити це іншим.

Психологічна лексика стала частиною нашого повсякденного життя і це може бути корисно, якщо використовувати її правильно та уважно. «Тригер» — не просто модне слово для будь-якої образи чи роздратування, а поняття, яке має конкретний психологічний контекст.

Новини партнерів

Новини партнерів