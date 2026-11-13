Без ярликів: чому не кожен складний досвід потрібно називати травмою

чому не кожен складний досвід потрібно називати травмою / © Credits

Реклама

Слово «травма» сьогодні звучить дедалі частіше у розмовах про стосунки, дитинство, роботу та повсякденні переживання. Та чи означає це, що кожен складний досвід обов’язково залишає глибокий психологічний слід — не зовсім, про це розповіло видання Psychology Today.

Люди переживають травматичні події по-різному, для когось вони стають причиною тривалих труднощів, а хтось поступово відновлюється та рухається далі. І це не применшує серйозності пережитого.

Реклама

Не варто нав’язувати людині роль жертви

Травматичний досвід протягом життя мають дуже багато людей, водночас поширеним є і відновлення після складних подій. Існує так зване «розмивання поняття травми» — коли цим словом починають описувати майже будь-який неприємний досвід, тоді воно ризикує втратити свою вагу. Ба більше, якщо людина починає сприймати себе винятково через призму пережитого, це може ускладнювати шлях уперед.

Реклама

Важливо не знецінювати чужий біль, але й не вирішувати за іншу людину, що саме вона повинна відчувати. Одна й та сама подія може мати зовсім різний вплив на різних людей.

Підтримка

Головний принцип, який пропонується — орієнтуватися на досвід самої людини, а не на власні припущення про те, що з нею відбувається. Варто запитати, що саме досі турбує, яка допомога потрібна та чого людина хоче досягти.

Такий підхід передбачає безпеку, довіру, повагу, співпрацю та право самостійно ухвалювати рішення. І це має бути нормою не лише під час роботи з травматичним досвідом, а й у будь-якій психологічній чи медичній допомозі.

Травматична подія не обов’язково визначає все подальше життя людини. Комусь потрібна тривала підтримка, комусь — час і простір, а хтось уже залишив складний досвід позаду. Найкраще, що ми можемо зробити, — не навішувати ярликів, не применшувати переживань і не вирішувати за інших, що для них правильно. Адже справжня турбота починається не з готових відповідей, а з уважного слухання.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів