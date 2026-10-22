Без онуків: тихе горе, про яке не заведено говорити / © Credits

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Ще донедавна здавалося, що дорослішання дітей, весілля, народження онуків і сімейні свята — природні етапи життя. Проте сучасні покоління дедалі частіше обирають інший сценарій: відкладають батьківство чи взагалі не планують дітей. Для багатьох це болісна втрата майбутнього, яке так і не настало. Видання Good Housekeeping розповіло, чому дедалі менше людей стають бабусями та дідусями, як пережити пов’язаний із цим сум і зберегти близькість із дорослими дітьми.

Для майбутніх бабусь і дідусів це може стати несподіваним ударом. Вони тішаться за друзів, які діляться фотографіями онуків, але водночас відчувають самотність, заздрість і сум за життям, яке роками уявляли для себе.

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Чому людей без онуків стає більше

Зміни помітні не лише в особистих історіях. За даними американського Національного центру досліджень сім’ї та шлюбу при Університеті штату Боллінг-Грін, у 2023 році бабусями й дідусями були близько половини американців віком 50–90 років — проти 57% у 2018-му. Водночас народжуваність продовжує знижуватися.

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Причини різні, наприклад, молодші покоління більше замислюються над тим, чи хочуть вони дітей та не сприймають батьківство як обов’язковий етап дорослого життя. На рішення впливають висока вартість житла та догляду за дитиною, фінансова нестабільність, відсутність підтримки близьких, екологічні тривоги та невизначеність у світі. Для когось питання ускладнюється проблемами з фертильністю.

Все це не обов’язково свідчить про помилки у вихованні чи недостатню близькість у родині. Просто сучасні дорослі ухвалюють рішення в інших економічних, культурних і соціальних обставинах.

Невизнане горе

Відсутність онуків може боліти настільки сильно, навіть якщо діти живі, здорові та мають власне життя. Психологи називають подібні переживання «невизнаним горем» — станом, коли суспільство не завжди розуміє чи визнає право людини сумувати. Ідеться не про втрату стосунків, які вже існували, а про прощання з майбутнім, яке роками здавалося майже гарантованим.

Немає похорону, традицій прощання чи звичних слів підтримки. Натомість є тихий біль, про який люди часто соромляться говорити, бо розуміють, що рішення про народження дітей належить не їм.

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До цього додається суспільне очікування, що материнство неодмінно продовжиться життям у ролі бабусі. Коли цього не відбувається, людина може відчувати, ніби втратила не лише особливий родинний зв’язок, а й частину власного уявлення про старший вік.

Дехто сумує за можливістю передати сімейні історії, реліквії та традиції. Інші бояться втратити відчуття молодості чи можливість бути важливою людиною у житті наступного покоління.

Дуже гостро ці переживання проявляються під час зустрічей із друзями, які розповідають про перші слова онуків, сімейні подорожі та спільні свята. Можна щиро тішитися за інших і водночас відчувати власний біль. Ці почуття не суперечать одне одному.

Як пережити розчарування

Насамперед важливо дозволити собі озвучити свої почуття. Не обов’язково переконувати себе, що це лише дрібне розчарування. Якщо ви сумуєте за уявленим майбутнім, визнайте це горем, яке потребує часу та уваги.

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Водночас варто розділяти власні очікування та стосунки з дітьми. Можна шкодувати, що ви не станете бабусею чи дідусем, але не перетворювати цей сум на звинувачення дорослих дітей. Фрази на кшталт «Ти позбавив(ла) мене онуків» або постійні запитання про те, коли діти передумають, можуть викликати почуття провини та поступово руйнувати близькість. Натомість варто нагадувати собі, що те, що було правильним для вас, не обов’язково підходить наступному поколінню.

Не менш важливо не залишатися наодинці зі своїми переживаннями. Поговоріть із людиною, якій довіряєте, знайдіть групу підтримки чи зверніться до психотерапевта. Професійна допомога може бути корисною, якщо сум переростає у тривалу самотність, безнадію чи постійне роздратування.

Чим наповнити життя, якщо онуків не буде

Прийняття не означає, що потрібно миттєво відмовитися від мрії чи переконати себе, що онуки ніколи не були важливими. Ідеться про поступове створення майбутнього, у якому є місце для радості, близькості та нових сенсів.

Це можуть бути подорожі, навчання, творчі заняття, волонтерство або участь у житті громади. Наставництво, допомога молодим людям, підтримка дітей у сусідській спільноті чи спілкування з дітьми друзів також дають можливість ділитися досвідом і турботою.

Такі стосунки не замінять власних онуків, якщо саме про них мріяла людина. Проте вони можуть стати важливою частиною насиченого життя та допомогти відчути зв’язок із наступними поколіннями.

Варто також пам’ятати, що родина не завжди обмежується біологічними зв’язками. Близькі друзі, хрещеники, племінники та люди, з якими нас об’єднують спільні цінності, теж можуть бути джерелом тепла та підтримки.

Як друзям говорити про онуків, якщо не всі їх мають

Більше делікатності може зробити спілкування комфортнішим для всіх. Якщо ваші друзі не мають онуків, не варто автоматично припускати, що вони не хочуть чути про ваше сімейне життя. Проте нескінченні фотографії та розповіді без зацікавленості до співрозмовника можуть посилювати їхнє відчуття ізольованості.

Запитуйте не лише про дітей та онуків, а й про саму людину, наприклад, її плани, захоплення, мрії та щоденні радощі. Якщо тема виявилася болісною, іноді достатньо простого: «Мені шкода, що тобі доводиться через це проходити. Я розумію, що це непросто».

Не потрібно шукати ідеальних слів або негайно пропонувати рішення. Часом найкраща підтримка — можливість бути почутою без оцінювання.

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