Бодишеймінг: відома психологиня розповіла, чому ми досі засуджуємо людей через зовнішність

Нещодавно відомий юрист Клим Братковський опублікував у соцмережі допис, який викликав резонанс у суспільстві:

"Можете вважати це бодишеймінгом, але я вважаю, що музей Голодомору має очолити військовий, який пройшов полон і знає, що таке голод, а не пані Леся Гасиджак.”

Юристові не сподобалася зовнішність в.о. директорки Лесі Гасиджак – кандидатки історичних наук, етнологині, музеологині. Думки суспільства розділилися: хтось обурився бодишеймінгом у бік пані Лесі Гасиджак, та знайшлися й такі, хто підтримав хейт і бодишеймінг щодо неї.

Бодішеймінг: чого ми досі засуджуємо людей зовнішність – Наталя Підлісна

Чому в 21 столітті й досі є люди, які вважають нормою шеймити та зневажати інших через їхню зовнішність, і як захиститися від цього, розповіла відома психологиня Наталія Підлісна.

Психологиня вважає, що бодишеймінг – це пережиток радянщини. Бо саме в цей період поняття норми було дуже вузьким і все, що в нього не вкладалося, вважалося не нормою. Отже, не нормою вважалося майже все. Натомість цілком прийнятним було піднести себе за рахунок приниження іншої людини. Дуже зручно шеймити саме через тіло, бо тіла у всіх різні і завжди є до чого прискіпатися.

Бодишеймінг жінок із зайвою вагою – це дуже небезпечне явище. Більшість із них не ходять до лікарів через побоювання бути засудженими за зайву вагу, тому в них частіше знаходять недіагностовані вчасно хвороби. Також такі жінки соромляться ходити на інтервʼю, коли шукають роботу, не відвідують магазини, щоб знайти одяг для своєї статури. З часом такі люди втрачають самооцінку і припиняють бути творчими й вільними.

Прийняти і полюбити себе дуже важливо, це важко й одночасно просто. Треба припинити застосовувати до себе якісь тортури. Наталія Підлісна вважає, що необхідно визнати – якщо ти велика, то ти займаєш багато місця на цій землі, а це означає, що ти помітна. Потрібно працювати з самооцінкою, наприклад, піти до психолога. Також дуже важливо мати друзів і бути публічною.

Але булять не лише людей із зайвою вагою. Часто люди засуджують жінок, які, на їхній погляд, діляться занадто відвертими фото.

Пані Підлісна має власний досвід булінгу і вважає, що від нього нас має врятувати досвід спілкування з людьми різних націй і культур. Бо зараз ми не такі, як уся Європа, наше суспільство доволі закрите й одноманітне, і нам треба призвичаїтися до розмаїття. І коли ми справді звикнемо до нього, то станемо толерантнішими і нас не лякатимуть гладкі люди в публічному просторі.

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