Бути крутими чи добрими: що каже наука про ваш вибір

Бути крутими чи добрими / © Credits

Реклама

Бажання бути «крутими» зазвичай асоціюють із підлітковими роками: вирізнятися, не боятися чужої думки, мати власний стиль і не надто перейматися правилами. Проте чи залишається ця формула актуальною в дорослому житті, спробувало розібратися видання Real Simple.

У новому дослідження спробували розібратися, що саме люди вважають ознаками крутості та як ці характеристики відрізняються від рис, які роблять людину «хорошою». Для цього опитали майже 6 тис. людей з різних країн світу та запропонували оцінити широкий перелік особистісних якостей. Результати виявилися напрочуд схожими незалежно від культури.

Реклама

Що робить людину «крутою»

Учасники дослідження найчастіше пов’язували крутість із такими рисами, як сила, гедонізм, прагнення до пригод, автономність, відкритість і екстравертність. Тобто «крута» людина — не обов’язково просто популярна чи стильна особистість. Її образ пов’язаний із незалежністю, готовністю порушувати усталені правила, шукати нове та впливати на інших.

Реклама

Дослідники припускають, що така модель дуже добре відповідає сучасному світу, де високо цінуються творчість, нові ідеї та здатність змінювати звичний порядок речей. Люди з такими рисами частіше готові ставити під сумнів усталені норми, експериментувати та переконувати інших сприймати нове.

Втім, тут є важливий нюанс, адже крутість потребує балансу. Надмірна демонстрація ризикованої поведінки, безконтрольного задоволення чи бажання за будь-яку ціну привертати увагу вже не сприймається як харизма. Межа між «крутим» і просто безрозсудним може виявитися дуже тонкою.

Що означає бути хорошою людиною

Цікаво, що учасники дослідження зовсім інакше описували людину, яку вважають хорошою. Із добротою сильніше асоціювалися відповідальність, теплота, надійність, доброзичливість, спокій та турбота про інших. Це якості, які не обов’язково роблять людину найпомітнішою у компанії, зате допомагають будувати стабільні та здорові стосунки.

І тут виникає цікава різниця, тобто крутість пов’язана з незалежністю, новизною та впливом, тоді як доброта — із взаємодією, довірою та здатністю бути поруч. Тож якщо у підлітковому віці головним питанням може бути «Чи вважають вас крутими?», то у дорослому житті значно важливішим стає інше: «Чи добре людям поруч із вами?»

Реклама

Крутість універсальніша

Найцікавішим відкриттям стало те, наскільки схожими виявилися уявлення про крутість у різних культурах. Попри величезні відмінності між суспільствами, люди досить подібно оцінювали основні риси «крутої» особистості. На думку авторів дослідження, це може свідчити про те, що різні культури мають більше спільного, ніж здається, на перший погляд.

Є у цьому результаті й потенційно важливий соціальний аспект. Якщо відкритість та автономність сприймаються як універсальні ознаки крутості, це може допомагати послаблювати упередження щодо людей через їхню стать, походження чи інші соціальні характеристики.

Новини партнерів

Новини партнерів