"Це дорого, соромно й не на часі": чому ми не йдемо до психологів, навіть коли нам погано

Попри надважкі виклики для психіки на тлі війни, багато українців досі вагаються, чи звертатися по професійну допомогу. Вони бояться, мають упередження щодо роботи психологів, не довіряють їм і не вірять, що це може допомогти. Одна з причин у тому, що образ психолога в Україні формують далекі від етичності і професійності масові телешоу.

Фонд "Голоси дітей" провів дослідження "Психосоціальні послуги для сімей із дітьми: потреби, ставлення та досвід отримання" і з’ясував низку причин, через які українці відтерміновують похід до психологів. Ми попросили психологиню фонду Тетяну Асланян прокоментувати основні упередження.

Упередження №1: я не зможу собі дозволити допомогу психолога, бо це занадто дорого

По-перше, ціни на послуги психологів, як і на будь-які інші послуги, бувають різними. Наприклад, вони залежать від стажу фахівця – початківці можуть мати нижчі розцінки, ніж ті, хто давно у професії. Також ціна залежить від міста, де приймає терапевт, – у малих містах це зазвичай дешевше, тож можна працювати з фахівцями віддалено завдяки онлайн-технологіям. Важливо пам’ятати, що дешевше – не означає гірше, тому варто шукати варіант із комфортним для себе рівнем оплати. Вартість годинної консультації стартує орієнтовно від 700 гривень.

По-друге, існує достатньо можливостей отримати безоплатну психологічну допомогу. Наприклад, у фонді "Голоси дітей" уся психологічна допомога безоплатна, зокрема заняття у групах для дітей, а також 10-12 зустрічей із психологом для дітей і батьків, яким потрібна психологічна допомога через погіршення психоемоційного стану на тлі війни.

Упередження №2: безкоштовна психологічна допомога – неякісна

Зазвичай психологічна допомога, за яку ви не платите, є не безкоштовною, а безоплатною. Це означає, що за неї сплачуєте не ви, а хтось інший замість вас – благодійники, грантодавці тощо. Наприклад, фонд "Голоси дітей" оплачує роботу фахівців-психологів, а люди, які емоційно постраждали від війни, можуть отримати підтримку і не платити. Рівень фаховості психологів водночас є так само високим, як і у приватних практиках.

Інша річ, що люди схильні не цінувати те, у що не вклали власний ресурс (у цьому разі гроші), і допомога може ставати менш ефективною саме через це. Проте навіть у разі безоплатної допомоги є певні домовленості, які не можна порушувати – наприклад, не можна пропускати більше ніж одну зустріч із десяти. Ці правила потрібні саме для того, щоб нагадувати про цінність шляху, який людина проходить із психологом.

Упередження №3: неможливо покращити свій стан за 10 безоплатних зустрічей із психологом

10 безоплатних зустрічей – це не психотерапія у класичному розумінні, і за цей час справді навряд чи можна пропрацювати задавнені переживання – глибинні дитячі травми чи інші прояви, які формувалися роками. Але якщо йдеться про погіршення психоемоційного стану через війну – порушення сну, тривожність, нав’язливі думки тощо, – 10 зустрічей цілком достатньо, щоб стабілізувати свій стан і навчитися ним керувати. Психологи дають людям інструменти, які ті надалі можуть завжди застосовувати самостійно. Це як милиці – нога ще гоїться, але вже є на що спертися, поки не відбудеться остаточне одужання. Чи варто пояснювати, що без милиць було би значно складніше?

Упередження №4: до психолога звертаються хіба що якісь "божевільні"

Це упередження походить з того, що люди, власне, не розуміють, у чому полягає робота психолога, і не розрізняють, до прикладу, психолога і психіатра. Психолог не працює з людьми із психічними розладами – він допомагає людям відновити їхнє психічне здоров’я та гарне самопочуття. Власне, звертатися по допомогу варто до того, як стан досягне критичної межі. Виходити з кризи доведеться значно довше, дорожче й затратніше щодо сил, ніж якщо дбати про себе на випередження. Для цього важливо, щоб людина розпізнавала маркери погіршення свого стану, вміла їх називати і навчала цього своїх дітей. Так ми уникнемо ситуації, що не помічали болю у спині, аж допоки одного дня зовсім не змогли розігнутися.

Упередження №5: знайомі глузуватимуть з мене, якщо дізнаються, що я спілкуюся із психологом

По-перше, звертатися по допомогу – це нормально. Президент Зеленський просить від країн-партнерів зброю, бо вона нам потрібна. Так само і з психологічною допомогою: якщо підтримка потрібна, ми маємо просити про неї і не думати про те, чи це соромно. Без неї ми не вистоїмо. По-друге, ми не знаємо, що думатимуть про нас інші люди в тій чи іншій ситуації. Зазвичай наші уявлення про думки інших щодо нас самих – це проєкція. Тобто ми переносимо на інших людей свої власні, найчастіше запозичені від батьків ставлення й погляди. Але треба набувати власний досвід, а не жити упередженнями.

По-третє, своїм прикладом ми можемо змінити й думку людей навколо. Коли після відвідування психолога людина має кращий вигляд, стає розкутою і вільною у висловлюваннях тощо, друзі цікавляться, що на неї вплинуло. Ми всі хочемо жити класно, тож якщо бачимо, що комусь допомогло спілкування із психологом, можемо й самі виявити бажання спробувати. Учасники психологічних заходів – це амбасадори психологів. Саме завдяки їм та їхнім змінам інші люди теж можуть замислитися про необхідність психологічної допомоги.

Зрештою, якщо сором перед уявною думкою інших непереборний, можна й не розповідати, що ви ходите до психолога. Це ваше право, і це не впливає на роботу із психологом. Якщо людині важливо зберегти таємницю, в цьому немає проблеми.

Упередження №6: зараз треба донатити і волонтерити, а не ходити до психологів; психологічні проблеми минуть самі собою після закінчення війни

Підхід “не на часі” – це пастка. Більшість із нас і так донатить і волонтерить, але на скільки ще вистачить нашого ресурсу без відновлення? Важливо бути не рятувальниками, а помічниками, і не жертвувати собою цілком, а балансувати між допомогою іншим і самим собі.

Думка про те, що війна закінчиться і покращиться стан, – нічим не підкріплена ілюзія. По-перше, ніхто не знає, скільки ще триватиме війна. По-друге, життя не можна відкласти на потім, воно триває просто зараз. Стрес впливає на парасимпатичну систему, яка дає нам можливість отримувати задоволення, розслабляти м’язи тощо. Коли ми функціонуємо лише на виживання, наша психіка постійно мобілізована. Якщо це триває довго, наш загальний стан погіршуватиметься, ми будемо хворіти.

В будь-якому разі стрес від війни не закінчиться разом із війною. Люди, які виїхали з-під обстрілів до умовно безпечних місць, дуже й дуже поступово оговтуються від пережитого: їхня психіка вже встигла адаптуватися до постійних вибухів і тиша стає для них нестерпною: неможливо спати, підвищується тривожність, загострюється страх. Безпека не знімає їхні психологічні проблеми в одну мить.

Чому ми не йдемо до психологів, навіть коли нам погано / Фото: Credits

Упередження №7: краще я відведу до психолога свою дитину, їй це потрібніше, ніж мені

Неможливо допомогти дитині, якщо поруч із нею залишатиметься дорослий, якому теж насправді потрібна допомога. Психологи пояснюють, що терапія дитини матиме сенс лише з одночасною терапією дорослого.

Інший важливий аргумент – діти вчаться на прикладі батьків. Тож якщо дитина не мала прикладу дорослої людини, яка вміє про себе попіклуватися і звернутися по допомогу, вона теж не знатиме, як собі допомогти.

Упередження №8: психолог розкаже мої таємниці іншим, я не можу довіряти

Психологи зобов’язані дотримуватися принципу конфіденційності, тобто не мають права розголошувати отриману від клієнтів інформацію. В реальному світі порушення етики часом трапляються, але вони не мають бути підставою для відмови від психологічної допомоги загалом. Якщо один психолог виявився непрофесійним, шукайте іншого. Так це працює з будь-якими фахівцями: "свого" стоматолога ви теж, імовірно, знайшли не з першого разу, а може, шукаєте й досі. У фонді "Голоси дітей" ми не переповідаємо батькам, що розповідає нам дитина, і навпаки, і попереджаємо про це всіх перед початком терапії.

Упередження №9: розмова із психологом – це те саме, що розмова з подругою чи родичем

Підтримка близьких людей – це дуже важливо, і чудово, коли вона є. Але коли у нас тече кран, ми не покладаємося на підтримку близьких – ми кличемо сантехніка. З емоційним станом те саме: щоб його покращити, потрібен фахівець, який може не просто вислухати і поспівчувати, а й чітко оцінити, що саме відбувається з людиною та яка їй потрібна допомога.

До того ж психолог не просто слухає і розмовляє з людиною – він застосовує конкретні вправи й техніки, щоб полегшити її стан. Люди без спеціальної освіти цього не вміють.

А ще близькі, найімовірніше, не ставитимуть незручних запитань, та й самі ми часто не готові бути відвертими з ними, бо це занадто вразливо. Натомість психолог вміє ставити запитання, незалежно від їх незручності, і відкритися перед ним може бути простіше.

Упередження №10: психологічна онлайн-допомога менш дієва, ніж допомога в офлайні

Немає досліджень, які це підтверджують, навпаки – пандемія коронавірусу підштовхнула світову психологічну спільноту до того, щоб змінити протоколи роботи до реалій онлайну. А в умовах повномасштабної війни для українців тим паче буває вкрай гострою потреба спілкуватися з терапевтом онлайн, особливо якщо фізично немає змоги відвідувати очні зустрічі. Для українців, які виїхали за кордон, онлайн – це часто єдина нагода знайти психологічну підтримку із близького і знайомого мовно-культурного середовища. Іноземний психотерапевт може не розуміти українську дитину, навіть якщо вони обоє розмовлятимуть однією іноземною мовою.