Чи може депресія "затуманити мозок"

Депресія — це стан, який може вплинути на когнітивні функції людини та повністю змінити її життя.

За даними видання Healthline, клінічна депресія часто супроводжується симптомами, що проявляються у труднощах із розв'язанням проблем, запам’ятовуванням інформації та концентрацією на завданнях. Багато людей описують ці відчуття як "затуманений мозок".

Що таке "затуманений мозок"

Термін "затуманений мозок" не є офіційним медичним діагнозом, але він може використовуватися для опису ряду симптомів, що виникають під час депресії:

Чіткість мислення: проблеми з ясним мисленням або швидкістю реакції.

проблеми з ясним мисленням або швидкістю реакції. Пам’ять і навчання: труднощі з запам’ятовуванням або згадуванням інформації.

труднощі з запам’ятовуванням або згадуванням інформації. Виконавчі функції: ускладнене розв'язання проблем і прийняття рішень.

Ці когнітивні труднощі часто зустрічаються у людей із клінічною депресією, особливо при невиліковному стані.

Симптоми "затуманеного мозку"

Когнітивні симптоми можуть проявлятися по-різному:

Труднощі з зосередженням: відсутність можливості завершити думку, триматися розмови чи зосереджуватися на завданні.

відсутність можливості завершити думку, триматися розмови чи зосереджуватися на завданні. Проблеми з пам’яттю: ускладнення запам’ятовування того, що ви планували зробити чи часта втрата речей.

ускладнення запам’ятовування того, що ви планували зробити чи часта втрата речей. Виконавча діяльність: сумніви у прийнятті рішень та складнощі з багатозадачністю.

сумніви у прийнятті рішень та складнощі з багатозадачністю. Запізніла реакція: відчуття, що ви виконуєте завдання повільніше, ніж раніше.

Інші можливі симптоми можуть включати труднощі з вербальним спілкуванням, відчуття розсіяності та нездатність дотримання інструкцій.

Лікування "затуманеного мозку"

Основні методи лікування включають:

Психотерапія : це може бути когнітивно-поведінкова терапія, діалектична поведінкова терапія чи міжособистісна психотерапія.

: це може бути когнітивно-поведінкова терапія, діалектична поведінкова терапія чи міжособистісна психотерапія. Зміни способу життя: регулярна фізична активність, медитація, обмеження споживання кофеїну, алкоголю та цукру, а також збалансована дієта.

Когнітивна дисфункція або "мозковий туман" можуть зберігатися навіть після лікування депресії. У таких випадках важливо звернутися до медичного працівника для вивчення інших діагнозів і варіантів лікування.

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