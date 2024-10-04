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Чи може депресія "затуманити мозок"

Чи може депресія "затуманити мозок"

Чи може депресія "затуманити мозок" / Фото: Credits

Депресія — це стан, який може вплинути на когнітивні функції людини та повністю змінити її життя.

За даними видання Healthline, клінічна депресія часто супроводжується симптомами, що проявляються у труднощах із розв'язанням проблем, запам’ятовуванням інформації та концентрацією на завданнях. Багато людей описують ці відчуття як "затуманений мозок".

Що таке "затуманений мозок"

Термін "затуманений мозок" не є офіційним медичним діагнозом, але він може використовуватися для опису ряду симптомів, що виникають під час депресії:

  • Чіткість мислення: проблеми з ясним мисленням або швидкістю реакції.
  • Пам’ять і навчання: труднощі з запам’ятовуванням або згадуванням інформації.
  • Виконавчі функції: ускладнене розв'язання проблем і прийняття рішень.

Ці когнітивні труднощі часто зустрічаються у людей із клінічною депресією, особливо при невиліковному стані.

Симптоми "затуманеного мозку"

Когнітивні симптоми можуть проявлятися по-різному:

  • Труднощі з зосередженням: відсутність можливості завершити думку, триматися розмови чи зосереджуватися на завданні.
  • Проблеми з пам’яттю: ускладнення запам’ятовування того, що ви планували зробити чи часта втрата речей.
  • Виконавча діяльність: сумніви у прийнятті рішень та складнощі з багатозадачністю.
  • Запізніла реакція: відчуття, що ви виконуєте завдання повільніше, ніж раніше.

Інші можливі симптоми можуть включати труднощі з вербальним спілкуванням, відчуття розсіяності та нездатність дотримання інструкцій.

Лікування "затуманеного мозку"

Основні методи лікування включають:

  • Психотерапія: це може бути когнітивно-поведінкова терапія, діалектична поведінкова терапія чи міжособистісна психотерапія.
  • Зміни способу життя: регулярна фізична активність, медитація, обмеження споживання кофеїну, алкоголю та цукру, а також збалансована дієта.

Когнітивна дисфункція або "мозковий туман" можуть зберігатися навіть після лікування депресії. У таких випадках важливо звернутися до медичного працівника для вивчення інших діагнозів і варіантів лікування.

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