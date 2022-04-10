Чи можна дозволити собі радість, коли навколо війна

Чи можна дозволити собі радість, коли навколо війна

Психологиня Марина Діденко розповіла, чому у нинішніх обставинах не треба забороняти собі радість.

Війна, про яку раніше ми лише чули чи читали, раптом стала реальністю: зі зливою втрат, жорстокості, загублених життів та болю. Раніше ми часто обговорювали з клієнтами, що кожна людина прагне і потребує щастя. Та ось прийшла війна. І що робити з цією потребою? Як радіти життю в таких умовах?

"Мені здається, я погана людина", - сказала мені нещодавно дівчинка-підліток на консультації. - "Я знаю, що не маю права радіти, коли навколо стільки горя, але мені так так хочеться піти на каву, подивитися цікавий серіал, купити нову сукню, бо мені це подобається".

Навіть в найважчих умовах немає заборонених емоцій та відчуттів. Якщо ви думаєте, що зараз "легально" відчувати лише біль, злість, ненависть, ви помиляєтеся. Не варто ховатися чи відмежовуватись від позитивних емоцій, адже вони у складній ситуації дають нам відчуття балансу. Радість є базовою емоцією. Її виникнення свідчить про те, що наші нейромедіатори працюють у нормі або принаймні в умовній нормі. І в нинішній ситуації відчувати позитивні емоції - це хапатися за рятівне коло майбутнього.

Варто завжди пам’ятати: війна попри її смертоносне дихання є частиною життя. А життя - це завжди історія про віру, надію та любов, і без радості тут ніяк!

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