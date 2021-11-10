Чи схильні ви до меланхолії: психологічний тест

Чи схильні ви до меланхолії: психологічний тест

Сьогодні на меланхолію – а це легка форма депресії – не скаржиться лише ледачий.

Нинішнє життя таке, що кожен з нас знайде, на що поскаржитися, проте одні, стикаючись з його проявами, впадають у відчай частіше, ніж інші. Чи схильні ви до меланхолії чи ні?

1. Надворі пізня осінь: пронизливий вітер, сльота, мрячить дрібний дощ. Настає вечір. Ваші дії:

А) Одягнете яскравий дощовик, гумові чоботи з квітковим принтом і поїдете блукати вулицями: негода точно не зіпсує вам настрою.

Б) Підете на вечірку, яку влаштовують друзі — там, поза всяким сумнівом, буде дуже весело.

В) Заварите чай із обліпихи, одягнете улюблені шкарпетки з оленями, закутаєтесь в теплий плед і читатимете новий роман або дивитиметеся улюблений фільм.

Г) Скрутитеся калачиком на улюбленому дивані і станете сумувати, згадуючи про літо: хто тільки придумав цю неприємну пору року?! Адже попереду ще зима…

2. Які серіали ви любите?

а) Детективні.

Б) Історичні та костюмні.

В) Мелодраматичні.

Г) У жанрі фентезі.

3. Улюблена людина каже, що вам час розлучитися. Що ви робите?

А) Вирушаєте блукати вулицями свого міста — ніщо так не заспокоює, як споглядання прекрасної архітектури, яка не втрачає своєї принади через те, що ви давно знаєте її, як кажуть, напам'ять.

Б) Біжите до холодильника, вибираєте все найсмачніше і знищуєте всі свої їстівні запаси.

В) Випиваєте келих червоного сухого вина і починаєте телефонувати до подруг? Водночас кожну просите про одне: "Ну, ти давай — знайом мене, я тепер жінка вільна".

Г) Ридаєте в три струмки — так, що ніхто і ніщо не в змозі вас заспокоїти.

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4. Ви біжите до тролейбуса, що застиг на зупинці, але водій зачиняє двері практично у вас перед носом. Як ви реагуєте?

А) Відпускаєте на його адресу кілька ідіоматичних висловів, тупаєте ногою і чекаєте на інший тролейбус.

Б) Дивитеся, примруживши очі, в бічне дзеркало і проклинаєте самого водія, так і всіх його нащадків до сьомого коліна.

В) Переводите дух: "Ну й гаразд, зате в мене час взяти каву в улюбленому кафе — на винос".

Г) Засмучуєтеся до сліз — адже через це, як вам здається, весь день буде зіпсований.

5. Ваша улюблена літературна героїня?

А) Джен Ейр із однойменного роману Шарлотти Бронте.

Б) Скарлетт О'Хара з роману Маргарет Мітчелл "Віднесені вітром".

В) Роксолана з однойменного роману Павла Загребельного.

Г) Наталя Ростова з "Війни та миру" Льва Толстого.

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6. Де ви любите відпочивати?

А) Там, де тепле море і "все включено" — наприклад, у Туреччині, Єгипті чи Таїланді.

Б) У так званих "місцях сили":наприклад, у Тибеті, Індії чи Ізраїлі.

В) У європейських столицях, поєднуючи відпочинок з екскурсіями та шопінгом.

Г) На дачі, де можна усамітнитися у саду з новим романом.

7. Скільки у вас друзів?

А) Живете за принципом: "Не май сто кіп у полі, май друзів доволі".

Б) У вас цілий полк подруг, які "злітаються" за першої ж необхідності, і готові прийти на допомогу в будь-якій життєвій ситуації.

У) У вас взагалі немає друзів. Більше того, коли вам ставлять це запитання, ви щиро дивуєтесь: "А навіщо вони потрібні?"

Г) У вас всього одна-дві подруги, зате справжні. А навіщо більше?

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8. Як ви вважаєте за краще зустрічати Новий рік?

А) У великій та галасливій компанії.

Б) У родинному колі.

В) Біля міської ялинки – серед незнайомих людей.

Г) Вдома з найкращою подругою або коханою людиною. Якщо ж з якоїсь причини ніхто не прийде, ви охоче проведете цю ніч наодинці і досхочу посумуйте. Зрештою, чому радіти, адже наступного року ви станете на рік старшим!

Результати:

Більшість відповідей А. У вас міцна психіка – вас не зіб'єш із ніг жодною неприємністю. Втім, навіть упавши, ви одразу підведетеся і вирушите далі – штурмувати нові професійні та особисті вершини.

Більшість результатів Б. Ви далеко не завжди можете самі – без сторонньої допомоги – вийти з обставин, які ставить вам життя. На щастя, у вас є помічники – рідні, друзі і навіть енергія вищих сил, яку ви час від часу підживлюєте.

Більшість результатів В. Вам можна лише позаздрити: ви вмієте не тільки діяти, не впадаючи в меланхолію, у будь-яких життєвих ситуаціях, а й навчилися отримувати з них користь. Саме про таких, як ви, кажуть: життя подарувало йому лимон, а він зробив з нього лимонад.

Більшість результатів Г. Меланхолія – ваша улюблена "хвороба": ви занурюєтеся в неї з головою в будь-якій нестандартній ситуації, не кажучи вже про складніші випадки. Втім, не можна сказати, що така життєва позиція приносить вам винятково шкоду: опустившись до "дна" страждання, ви відштовхуєтесь і вже без важкого вантажу піднімаєтесь нагору.

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