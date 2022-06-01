Чим дратують пам'ятки для тих, хто виїхав і приїхав, та чому їх можна не читати

Чим дратують пам'ятки для тих, хто виїхав і приїхав, та чому їх можна не читати

За ці три місяці багато чого в нашому житті змінилося. Незмінним залишилося прагнення давати оточенню непрохані поради у безплідній спробі вирішити власні внутрішні проблеми.

Про те, чому і для чого створюються тексти на кшталт: "Пам'ятка біженцям", "Пам'ятка тим, хто виїхав з Києва", "Пам'ятка тим, хто приїхав до Львова", і чому їх не варто читати, ми поговорили з психоаналітично орієнтованою психологинею Мариною Зубрицькою.

Що таке пам'ятка, що містить і для чого потрібна

По суті, все це пам'ятками не є. Що зазвичай називають "пам'яткою"? Це зведення найнеобхідніших відповідей на найчастіші запитання для нових користувачів. Інформація, яка швидко та прицільно може допомогти. Береш пам'ятку, тримаєш під рукою і за кожної скрути до неї звертаєшся. Пам'ятка біженця може включати досвід тих, хто вже пройшов певну кількість труднощів і готовий поділитися (наприклад, адресами, списками документів, особливостями роботи державних установ та банків, вимогами місцевих шкіл або соціальних служб). Або таку пам'ятку можуть писати експерти. Наприклад, соціальні працівники чи кризові психологи. Чи пишуться пам'ятки, про які ми тут говоримо, досвідченішими евакуйованими людьми чи фахівцями соціально-психологічної сфери, міською владою? Ні. Чи пишеться в них про найпоширеніші проблеми, які доводиться вирішувати нашим біженцям/поїхалим/повертаються? Теж ні.

Чим пам'ятка відрізняється від непроханої поради

Що ж містять нашумілі в соцмережах "пам'ятки"? У більшості випадків ми маємо справу з переліком класичних порад, які не дають інформації, але намагаються змусити інших діяти певним чином: "Будьте вдячні! Не нахабніть! Не шуміть! це з ввічливості!

Знаєте, у моїй роботі є такий маркер: як тільки я хочу дати пораду – це означає, що я провалююся на сполох і провалюю свою роботу. Тут саме час зупинитися і проаналізувати, що ж мене так турбує, що я негайно хочу отримати почуття контролю над тим, що відбувається хоча б за допомогою поради, яка змусить мого співрозмовника вчинити в очікуваному ключі.

Загалом порада — це завжди про порадника. Тому в ідеалі психотерапевти порад не дають. Можуть давати рекомендації, наприклад, звернутися до психіатра чи ендокринолога, зводити дитину до логопеда тощо. Але не радять ставитися до проблеми простіше або бути вдячнішим. Відчуваєте різницю? Перше легко можна оформити як пам'ятку (проблема така — зверніться туди-то), друге — ніяк.

Важливо пам'ятати, що корисна інформація, що допомагає, завжди дає швидше освоїтися, мінімізувати клопіт, заощадити гроші і час, адаптувати дітей, отримати швидше і в більш повному обсязі медичну та соціальну допомогу. "Пам'ятки" в лапках швидше вганяють людей у страх зробити щось не так, почуватися тягарем або перешкодою.

Навіщо люди пишуть "пам'ятки"

Чому люди їх пишуть? З різних причин. Думаю, найчастіше не усвідомлюють мотиви. Розвантажуються, зливають свою тривогу, проживають хоч якесь почуття контролю над тим, що відбувається.

Як реагувати на "пам'ятки"

Чому багатьох "пам'ятки" так дратують? Більшість із нас інтуїтивно пручається, коли в нас намагаються "запхати" чуже почуття тривоги, багато хто добре відчуває бажання іншої людини "прилаштуватися згори". Я б сказала, що відчувати це "бісять" і визнавати цю емоцію за собою — чудове вміння! Дослухатися до себе, вивчаючи чужу думку і вирішуючи, чи приймати її, взагалі дуже корисно... Що робити, якщо бісить? На ваш вибір у широкому спектрі. Не читати. Читати як посібник із вивчення власних реакцій на думку, в яку вторгаються. Лютувати, зрештою, якщо потрібен був привід спустити пару, головне, довіряти своїй реакції і не підселяти комплекси, почуття провини і бажання не бути самим собою.

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