Чому фільми жахів варто вивчати у школах і університетах: психологічний погляд

Чому фільми жахів варто вивчати у школах і університетах / © Credits

Реклама

Чому люди добровільно дивляться фільми жахів, читають моторошні романи тс купують квитки до кімнат страху, адже у повсякденному житті ми зазвичай намагаємося уникати ситуацій, які викликають тривогу. Відповідь може бути цікавішою, ніж здається. Страх, який ми переживаємо у безпечних умовах, дає змогу досліджувати власні реакції, спостерігати за емоціями та вчитися справлятися з напруженням, про це йдеться у матеріалі видання Psychology Today.

Саме цю ідею досліджує викладач університетського курсу «Страх заради задоволення», присвяченого науковим, історичним та естетичним аспектам жанру жахів, доктор філософії, Матіас Класен. Його підхід доводить, іноді моторошна історія може стати не просто розвагою, а несподівано ефективним інструментом навчання.

Реклама

Страх як «троянський кінь» освіти

Уявіть заняття, на якому студенти читають Стівена Кінга, дивляться фільми жахів і грають у горори, а потім аналізують власні емоції за допомогою психологічних теорій. Звучить як курс мрії для шанувальників жанру, а насправді за цим підходом стоїть цілком серйозна академічна ідея.

Реклама

Викладач називає горор своєрідним «троянським конем навчання». Студенти приходять за захопливими історіями, проте поступово починають досліджувати складніші питання, на кшталт, як працює страх, чому невизначеність викликає тривогу, як режисери створюють напруження та що відбувається з тілом, коли ми лякаємося.

Так художня історія перетворюється на практичний матеріал для психології, літературознавства та кінознавства.

Чому страшні історії об’єднують людей

Один із найцікавіших експериментів курсу відбувся восени 2026 року. Студенти вирушили до віддаленого лісового табору, де на них чекали багаття, піца та моторошна історія. Протягом 30 хв учасники слухали оповідь біля вогню. Жодних смартфонів, екранів чи інших відволікань, лише голос оповідача, темрява довкола та уява, яка домальовувала найстрашніші деталі.

Викладач назвав цей досвід «палеогорором» — поверненням до способу розповідати страшні історії, який існував задовго до появи кіно та цифрових технологій. Такий формат дав студентам змогу обговорити, як страх працював у давніх спільнотах, чому спільне переживання емоцій може зближувати людей та чим усна оповідь відрізняється від літератури чи фільму.

Реклама

Адже страшна історія біля багаття — це не лише монстри у темряві, а ще й те, як наша уява реагує на невідоме, а присутність інших людей може змінювати сприйняття загрози.

Що відбувається з тілом, коли ми дивимося горор

Наступним етапом стало спільне переглядання фільму жахів. Під час перегляду близько десятка студентів носили монітори серцевого ритму та заповнювали анкети, у яких оцінювали свої очікування від фільму, фактичний рівень страху та задоволення від перегляду.

Результати виявилися несподіваними: фільм загалом налякав учасників менше, ніж вони очікували. Проте деякі сцени викликали виразну фізіологічну реакцію.

Найбільший сплеск пульсу зафіксували під час епізоду, побудованого на ефекті раптового переляку. У середньому частота серцевих скорочень учасників зросла на 13 ударів за хвилину, а індивідуальні показники збільшилися на 9–51 удар. Це наочний приклад того, як кінематографічні хитрики можуть впливати на тіло ще до того, як ми встигаємо свідомо осмислити побачене.

Реклама

Раптовий переляк і повільна тривога

Не всі страшні сцени викликають однакову реакцію. Під час епізодів, які дослідники вважали особливо моторошними, студенти майже не рухалися. Раптовий переляк, наприклад, коли персонаж несподівано з’являється на екрані під гучний звук, часто викликає миттєву реакцію, ми здригаємося, напружуємо м’язи, а серце починає битися швидше.

Натомість повільне нагнітання страху працює інакше. Темрява, тиша, відчуття невідомої небезпеки змушують нас завмерти та уважніше стежити за тим, що відбувається. У психології така реакція пов’язана з захисним завмиранням — одним зі способів реагування організму на потенційну загрозу.

Важливо, що ці реакції не можна зводити до універсального правила: серцевий ритм і рухи залежать від людини, контексту та інтенсивності стимулу. Проте спостереження допомагають зрозуміти, чому одні сцени змушують нас підстрибувати на місці, а інші — буквально затамовувати подих. Для студентів це стало нагодою побачити різницю між суб’єктивним відчуттям страху та фізіологічними показниками.

Фільми жахів допомагають упоратися зі страхом

Добровільне переживання страху у контрольованих умовах може бути способом досліджувати власні емоції. Ми знаємо, що фільм — це вигадка, можемо зупинити перегляд або затулити очі руками. Завдяки цьому страшна ситуація стає своєрідним тренувальним майданчиком для спостереження за своїми реакціями.

Однак не варто сприймати горори як універсальну терапію. Для одних людей вони можуть бути захопливою розвагою, для інших — джерелом надмірного стресу, тривожних думок або порушень сну. Вплив залежить від індивідуальної чутливості, життєвого досвіду та конкретного змісту історії.

Саме тому важливий освітній підхід до жанру, йдеться не про те, щоб якомога сильніше налякати студентів, а про те, щоб допомогти їм зрозуміти, що вони відчувають і чому реагують саме так, а не інакше.

Обговорення після перегляду, аналіз сюжетних хитриків і порівняння особистих вражень із фізіологічними даними перетворюють пасивне споживання контенту на усвідомлений досвід.

Страх не обов’язково потрібно долати чи придушувати. Іноді корисніше зупинитися та запитати себе, що саме вас налякало, як відреагувало ваше тіло та чому ця історія зачепила саме вас.

Звісно, горори підходять не всім, а їхній терапевтичний ефект не варто перебільшувати. Проте у правильному контексті навіть наймоторошніший сюжет може стати початком важливої розмови про психологію, емпатію, згоду та особисті кордони.

Новини партнерів

Новини партнерів