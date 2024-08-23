Чому іноді краще "шляхетно мовчати", ніж щось говорити

"Обітниця мовчання" - одна з головних практик Віпасани. Проте, все більше людей у світі використовують її у повсякденному житті, щоб привести думки до ладу.

Віпасана - у перекладі з давньої палійської мови "вміння бачити речі такими, якими вони є". Це нерелігійна техніка медитації, завдяки якій людина може позбавитися "забруднення" розуму, звільнитися від страждань, наприклад, емоційної реакції на події, явища та людей, і прийти до гармонії з собою.

Спеціально для Stylist майстриня з йоги Rebecca Moore розповіла, як з користю для себе використати головний компонент Віпасани. Практика "noble silence", тобто обітниця мовчання чи як її ще називають "шляхетне мовчання".

Ця практика полягає в утриманні від вербальної та невербальної комунікації. Її мета - зменшення зовнішніх відволікань і розумового шуму. Практику можна застосовувати будь-де і будь-коли як корисний інструмент для підтримки психічного здоров’я.

Чим гарна ця практика

Утримання від будь-якого виду спілкування, хай то слова, жести чи фізичний контакт, може спочатку здатися складним. Але вже через кілька днів ви можете відчути полегшення. Ви зможете насолодитися власною енергією перед тим, як поділитися нею з іншими.

Цю практику можна адаптувати під щоденний ритм життя. Не обовʼязково закриватися від людей на дні чи тижні. Ви можете спробувати цю практику зранку, ввечері чи на вихідних. Наприклад, їсти один раз на день у тиші, щоб повністю зосередитися на самому приймані їжі та відчуттях, які викликає сам процес. Якщо у вас велика родина та ви завжди всім потрібні, спробуйте приділити собі хоча б годину: прийняти ванну, почитати книгу чи просто посидіти у парку, але в тиші. Не розмовляти телефоном, не читати новини, не слухати музику чи аудіокниги.

У світі, що постійно вимагає нашої уваги та комунікації, виділення часу для тиші дозволить зберегти власну енергію, стати більш уважним до своїх висловлювань і поглибити зв’язок з власним "Я".

Користь обітниці мовчання

Дотримання тиші допомагає зменшити зовнішні подразники та "розумову балаканину", створюючи простір для ментальної ясності та спокою. Це покращить усвідомлення ваших думок і емоцій. Ви зможете спілкуватися більш продумано і цілеспрямовано. Це може мати позитивний вплив на стосунки. Загалом, ця практика забезпечує необхідний відпочинок від часто виснажливих вимог повсякденного життя.

Підводні камені "шляхетного мовчання"

Може бути важко звикнути до тиші, особливо коли життя наповнене постійним спілкуванням. Спочатку ви помітите, що думки стають більш гучними та нав’язливими. Зосередження на диханні може допомогти заспокоїти розум, полегшуючи процес адаптації до тиші.

Практика може видатися тяжким завданням, якщо навкруги вас багато марнославства. Оточення може не здогадуватися про вашу практику. Тож, щоб уникнути непорозумінь, краще поділитися з ним тим, що ви робите та попросити не чіпати вас певний час. Можливо хтось не зрозуміє, а хтось підтримає вас у цій справі.

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