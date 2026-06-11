Чому люди, які не шукають ідеальності, живуть спокійніше та щасливіше / © Credits

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Сучасний світ створює відчуття, що ідеальне рішення десь таки існує, просто треба ще трохи пошукати. Нові ресторани, серіали, кар’єрні можливості, стосунки — усе ніби чекає на той самий «ідеальний» варіант.

Видання The New York Times розповіло, що психологи називають це «максимізацією» — схильністю обирати лише найкраще з можливого. Проте проблема у тому, що сам процес нескінченного пошуку теж має ціну: час, енергія та задоволеність життям.

Людина, яка обрала «достатньо»

Нобелівський лауреат і піонер когнітивної психології Герберт Саймон запропонував альтернативу, яка змінила уявлення про ухвалення рішень. Він впровадив поняття «satisficing» — від англійських «satisfy» і «suffice», тобто «задовольнятися достатнім».

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Його ідея проста: ми не можемо по-справжньому проаналізувати всі можливі варіанти, адже їх занадто багато. Тому замість виснажливого пошуку ідеалу обираємо перший варіант, який відповідає нашим базовим критеріям, і рухаємося далі.

Саймон навіть у повсякденному житті дотримувався цього принципу, а саме — мінімум одягу, однакові сніданки та прості звички. Він вірив, що відмова від дрібних рішень звільняє ресурси для справді важливого.

«Максимізація» виснажує

Люди, які постійно прагнуть найкращого варіанту, частіше відчувають сумніви, тривожність і незадоволення своїм вибором. Навіть коли вони об’єктивно ухвалюють хороші рішення.

Причина проста — завжди залишається думка: «А раптом існувало щось краще?». У цифрову епоху ця проблема лише посилилась. Соціальні мережі перетворилися на нескінченну стрічку порівнянь — чиє життя цікавіше, робота успішніша, а стосунки ідеальніші. І навіть звичайні моменти почали втрачати цінність, адже «десь там» може бути щось краще.

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Парадокс вибору: коли більше — не означає краще

Що більше варіантів ми маємо, то важче отримати задоволення від остаточного вибору. Це стосується навіть таких дрібниць, як перегляд відео чи вибір страви у меню. Постійне відчуття альтернативи руйнує здатність насолоджуватися тим, що вже є. Ми ніби живемо не у моменті, а у нескінченному порівнянні.

«Достатньо добре» — нова свобода

Філософія Саймона не про зниження стандартів, а про чіткі межі: визначити, що для вас є прийнятним і не витрачати життя на нескінченну оптимізацію. Це означає:

не переглядати 50 варіантів, коли достатньо 5

не сумніватися після кожного вибору

не шукати ідеал там, де вже є комфорт і відповідність вашим потребам

Парадоксально, але саме ця «обмеженість» повертає свободу, бо час і увагу можна спрямувати не на вибір, а на життя.

У світі безмежних можливостей найціннішою навичкою стає не вміння знаходити найкраще, а здатність вчасно зупинитися. «Достатньо добре» — не компроміс і не поразка, а спосіб повернути собі контроль над власною увагою, енергією та спокоєм. І, можливо, щастя починається саме у той момент, коли ми припиняємо шукати ідеальне та дозволяємо собі залишитися там, де вже добре.

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