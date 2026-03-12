Чому ми кидаємо тренування / © Credits

Кожного нового понеділка чи місяця ми даємо собі нові обіцянки більше рухатися, записатися у зал, почати бігати чи хоча б робити ранкову руханку. Проте статистика невблаганна, значна частина людей припиняє тренування вже через кілька тижнів або місяців.

Чому так відбувається, навіть якщо мотивація спочатку була щирою, розповіло видання The Washington Post. Нове дослідження, опубліковане у науковому журналі BMC Public Health, пропонує несподіване пояснення. Вчені звернули увагу на психологічну пастку під назвою мислення «все або нічого» — підхід, який часто змушує людей відмовлятися від фізичної активності, навіть якщо вони насправді хочуть бути активнішими.

Чому люди кидають тренування

Почати тренуватися складно, але ще складніше залишатися послідовним. За словами дослідників, приблизно половина людей, які розпочинають нову програму фізичної активності, припиняють її протягом кількох місяців, а багато хто навіть через кілька тижнів. Зазвичай причини мають цілком знайомий вигляд:

брак часу

відсутність доступу до спортзалу чи обладнання

нестача досвіду чи впевненості

Багато людей переконані, що якщо вони не можуть «ідеально» виконати тренування, то немає сенсу робити його взагалі.

Мислення «все або нічого»

Такий підхід означає дуже жорстке ставлення до власних цілей. Людина встановлює високий стандарт, наприклад, тренуватися щодня по годині та не допускає жодних відхилень. Якщо ж план порушується, з’являється відчуття провалу і програма тренувань просто припиняється.

Подібну психологічну модель давно спостерігають у сфері дієт і схуднення. Наприклад, людина планує правильно харчуватися, але з’їдає шматок десерту. Після цього вона вирішує, що «все вже зіпсовано» та повністю відмовляється від дієти. Той самий механізм часто працює й у фітнесі.

Як досліджували цю проблему

Щоб краще зрозуміти роль такого мислення, дослідники запросили людей, які намагалися тренуватися, але не змогли підтримувати регулярність. У дослідженні взяли участь 27 добровольців віком від 19 до 79 років. Учасників попросили відверто розповісти про:

свій досвід фізичної активності

очікування від тренувань

причини, через які вони припиняли займатися

Цікаво, що дослідники спеціально не згадували поняття «все або нічого», щоб не впливати на відповіді. Проте під час розмови ця тема з’являлася знову й знову.

Психологічна пастка

Учасники дослідження часто описували дуже схожі думки:

«Я тренувався лише 15 хв — це не рахується»

«Тренування має бути виснажливим, інакше це не справжній спорт»

«Якщо я не можу зробити повноцінне тренування, краще взагалі нічого не робити»

Багато людей також зізнавалися, що легко викреслюють тренування з графіка, коли день стає занадто насиченим. При цьому вони щиро дивувалися, чому не можуть дотримуватися своїх планів. Тож саме тут і проявляється мислення «все або нічого», воно діє майже непомітно, але фактично дозволяє відмовитися від тренування.

Як не кидати розпочате

На основі дослідження вчені запропонували кілька стратегій, які допомагають уникнути цієї психологічної пастки.

Обирайте принцип «достатньо добре». Фізична активність не повинна бути ідеальною. Навіть кілька хвилин руху на день можуть позитивно впливати на здоров’я. Наприклад, коротка прогулянка, підіймання сходами чи легка розминка вдома, будь-яка активність має значення. Не порівнюйте себе з минулим. Багато людей орієнтуються на те, що могли робити раніше, наприклад, швидко бігати, щодня тренуватися чи легко витримувати інтенсивні навантаження. Проте фізична форма з часом змінюється і це нормально. Якщо сьогодні ви можете пройтися 20 хв пішки замість колишнього бігу, це вже цінна активність. Відмовтеся від надто жорстких правил. У реальному житті складно дотримуватися ідеального плану тренувань. Тому краще дозволити собі гнучкість, наприклад, пройтися під час телефонної розмови, зробити кілька вправ вдома та рухатися протягом дня невеликими відрізками. Усе це теж частина здорового способу життя.

Важливість для здоров’я

Регулярна фізична активність пов’язана з багатьма перевагами:

зниженням ризику серцево-судинних захворювань

кращим психічним здоров’ям

підвищенням енергії

покращенням сну

І найважливіше, що для цього не потрібно ідеальних тренувань, іноді достатньо просто більше рухатися протягом дня.

Мислення «все або нічого» може непомітно заважати нашим фітнес-цілям. Коли ми ставимо надто жорсткі стандарти, будь-яке відхилення здається провалом і ми зовсім відмовляємося від тренувань. Однак секрет довгострокового успіху набагато простіший: рухатися настільки, наскільки дозволяє сьогоднішній день.

Кілька хвилин активності, коротка прогулянка чи легка розминка — усе це вже крок до здоров’я. І саме такі маленькі, проте регулярні кроки зрештою створюють справжню звичку рухатися.