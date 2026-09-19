Чому нам завжди мало: коли бажання більшого — це нормально / © Credits

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Хороша робота, близькі люди, улюблені заняття, затишний дім — начебто все складається добре. І все ж десь усередині живе бажання рухатися далі, наприклад, отримати нову посаду, досягти наступної спортивної мети, зустріти кохання, більше подорожувати чи просто спробувати щось нове.

Через це легко відчути провину. «Як я можу хотіти більшого, якщо мені й так пощастило?», проте вдячність і амбіції зовсім не суперечать одне одному, розповіло видання Real Simple.

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Вдячність — про сьогодні, амбіції — про завтра

Клінічна психологиня Рейчел Ренгіфо пояснює, що вдячність допомагає цінувати те, що вже є, тоді як амбіції спрямовані у майбутнє, тож одне не скасовує іншого.

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Можна любити свою роботу та бажати професійного розвитку. Бути щасливою людиною на самоті та мріяти про стосунки. Цінувати те, чого вже досягли, та водночас ставити нові цілі. Проблема починається не з самого бажання більшого, а з причини, яка за ним стоїть.

Якщо це, щоб довести свою цінність, отримати схвалення чи нарешті відчути себе достатньо хорошою людиною, нове досягнення навряд чи принесе тривале задоволення. А от цікавість, радість, сенс і бажання розкрити власний потенціал можуть бути здоровою основою для амбіцій.

Чому жінкам складно хотіти більшого

Для жінок ця дилема часто має додатковий рівень провини. Від них одночасно очікують незалежності, успішності та амбітності, проте водночас поступливості, турботи про інших та готовності постійно підлаштовуватися.

Через це власні бажання іноді здаються егоїстичними. Одначе почуття провини ще не означає, що ви справді робите щось неправильно. Воно може виникати через внутрішні правила та очікування, які ми засвоїли раніше, а не через суперечність із власними цінностями. Тому бажання більшого не потрібно автоматично придушувати. Важливіше зрозуміти, чи справді це ваша мета, а не спроба відповідати чиїмось уявленням про успішне життя.

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Коли амбіції перетворюються на пастку

Втім, є різниця між здоровим прагненням розвиватися та постійним невдоволенням собою. Хороший тест — подивитися, що відбувається після досягнення мети. Ви відчуваєте задоволення та рухаєтеся далі, чи одразу ставите перед собою нову планку та навіть не дозволяєте собі потішитися. Якщо жодна перемога не здається достатньою, можливо, проблема не у тому, що цілі замалі.

Таку ситуацію можна порівняти з відром із діркою: скільки б води ви не наливали, вона все одно витікатиме. Нове підвищення, стосунки, подорож або спортивний результат не заповнять внутрішню порожнечу, якщо саме її ви намагаєтеся ними закрити.

Тож можна прагнути наступної кар’єрної сходинки, проте не знецінювати нинішню роботу. Можна мріяти про кохання, але не вважаючи своє життя самотнім і неповноцінним. Можна ставити нові спортивні цілі, однак не перекреслювати вже шлях, який ви вже здолали.

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