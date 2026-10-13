Чому нас можуть заспокоювати апокаліптичні сюжети та думки про кінець світу

Чому нас може заспокоювати думка про кінець світу / © Associated Press

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Коли навколо й без того достатньо тривожних новин, логічніше було б увімкнути легку комедію. Проте дедалі більше людей обирають зовсім інше: світ, у якому людство бореться з пандемією, зомбі чи штучним інтелектом, що вирішив захопити планету. Про це розповіло видання Real Simple.

Психолог Клей Раутледж, який досліджує екзистенційні та апокаліптичні теми, пояснює, що такі історії можуть стати своєрідним «безпечним майданчиком», де ми подумки проживаємо колективні страхи та шукаємо способи з ними впоратися.

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Чому апокаліпсис захоплює

Апокаліптична культура часто відображає головні тривоги свого часу. У 1980-х це були ядерна війна та страх перед Холодною війною. Сьогодні на перший план виходять пандемії, кліматичні зміни, штучний інтелект і технології, які можуть вийти з-під контролю.

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За словами Раутледжа, коли суспільство переживає сильну тривогу щодо майбутнього, воно також частіше ностальгує. Звідси популярність не лише постапокаліптичних сюжетів, а й ретротрендів, старих хобі та речей, які нагадують про простіші часи.

Проте є важливий нюанс: вигадана катастрофа має бути достатньо масштабною, щоб наші реальні проблеми на її тлі здавалися керованішими. Переживати за героя, який тікає від термінатора, психологічно легше, ніж постійно думати про власні цілком реальні страхи.

Спосіб безпечно зустрітися зі своїми страхами

Апокаліптична історія дозволяє подумки опинитися у найгіршому сценарії, але водночас залишатися у безпеці, наприклад, на дивані зі склянкою чаю. Ми можемо спостерігати, як герої долають небезпеку, ухвалюють складні рішення та пристосовуються до нової реальності. Таким чином мозок отримує можливість «потренуватися» реагувати на загрозу без реальної небезпеки.

Це своєрідне контрольоване зіткнення зі страхом. Ми знаємо, що коли завгодно можемо зупинити серіал або закрити книжку.

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Страшні сюжети можуть робити нас стійкішими

Звучить парадоксально, але любов до хорорів та історій про катастрофи може впливати на психологічну витривалість. Люди, які регулярно дивляться фільми жахів та інші страшні жанри, демонструють більшу психологічну стійкість, ніж ті, хто майже не стикався з подібним контентом.

Причина може бути простою — ми звикаємо проживати сильні емоції маленькими, контрольованими порціями, тож коли в реальному житті виникає складна ситуація, вона вже не здається абсолютно незнайомою.

Навіть апокаліпсис може приносити задоволення

Страх — не єдина емоція, яку дарують такі історії. Хороший апокаліптичний сюжет працює як емоційні американські гірки: ми лякаємося, напружуємося, сміємося, переживаємо за героїв, а потім відчуваємо полегшення. Саме ця суміш сильних переживань може давати позитивний емоційний ефект. Ми отримуємо гострі відчуття, але переживаємо їх у безпечних умовах.

Іноді кінець світу повертає віру в людей

Мабуть, найтепліша частина апокаліптичних історій — зовсім не катастрофа, а те, що відбувається після неї. Коли світ руйнується, герої часто об’єднуються, допомагають одне одному, захищають слабших і намагаються побудувати щось нове. Іноді для цього достатньо навіть однієї людини та собаки.

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Саме тому постапокаліптичні історії можуть бути не лише похмурими, а й наснажливими. Вони нагадують, що навіть після найгіршого сценарію люди здатні виживати, адаптуватися, підтримувати одне одного та починати все спочатку.

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