Чому не кожен здатен оцінити та використовувати чорний гумор / © Credits

Гумор — універсальна мова, яка об’єднує людей. Але чому одні регочуть із провокативних жартів, а інші відчувають дискомфорт, розповіло видання PsyPost. Сучасна психологія дає таку відповідь: усе залежить від того, який саме гумор нам близький. І тут чорний гумор не такий вже й безневинний, як здається на перший погляд.

Як працює гумор

Гумор — це не лише емоція, а й складний когнітивний процес. Ми сміємося, коли щось порушує наші очікування, але при цьому здається безпечним. Це пояснює так звана теорія «безпечного порушення», коли щось стає смішним, якщо воно одночасно дивне та не загрозливе.

Крім того, гумор активує систему винагороди у мозку, знижує рівень стресу та допомагає переживати складні ситуації. Проте є нюанс, адже не весь гумор працює для всіх однаково.

Різновиди гумору

Дослідники умовно поділили гумор на два типи:

Світлий гумор: жарти, гра слів, абсурд, доброзичливість і легкість, соціальність і підтримка

Темний гумор: сарказм, цинізм, іронія та сатира

Його суть у висміюванні, часто з ноткою жорсткості чи критики.

Дослідження

У дослідженні взяли участь 275 людей. Вони дивилися відео з різними типами гумору, а вчені вимірювали їхній рівень тривожності та емоцій.

Результати:

Люди, які люблять легкий гумор, відчували зростання тривожності після чорного гумору

Ті, хто не має чітких уподобань, також реагували тривогою на чорні жарти

Любителі чорного гумору майже не змінювали свій емоційний стан

Світлий гумор у більшості випадків знижував тривожність

Чому чорний гумор може «напружувати»

Причина проста, адже для багатьох він не має «безпечного» вигляду. Якщо жарт зачіпає моральні норми, здається агресивним або висміює інших, мозок може сприймати це не як розвагу, а як загрозу. І замість сміху з’являється тривога.

Гумор як дзеркало особистості

Цікаво, що наш стиль гумору багато говорить про нас, адже ті, хто любить легкий гумор, частіше цінують емоційну безпеку, а прихильники чорного гумору краще переносять неоднозначність і жорсткі теми. Універсальні «сміхуни» можуть адаптуватися до різних ситуацій ц це абсолютно нормально.

Не обов’язково уникати чорного гумору, але важливо розуміти контекст, наприклад, з близькими людьми він може працювати, а у нових або чутливих ситуаціях — ні. І головне правило полягає у тому, що якщо жарт змушує когось почуватися некомфортно — це вже не просто гумор

Звертайте увагу, від якого гумору вам стає легше. Бо правильний гумор розслабляє, об’єднує та дає відчуття безпеки, а не навпаки.

Чорний гумор — це не «погано» та не «добре», просто це інший спосіб бачити світ. Однак дослідження показують, що він підходить не всім і якщо вам не смішно, з вам все добре. Бо справжній гумор — не про те, щоб будь-що сміятися, а про те, щоб відчувати легкість там, де вона справді є.