Чому не треба боятися антидепресантів: розʼяснює психолог Олег Чабан

Останніми роками, через цілком зрозумілі причини, потреба в прийманні антидепресантів в українців значно збільшилася. Але й досі є ті, хто не наважується виконувати призначення лікарів й лякається навіть самої назви цих медикаментів.

Чому не треба лякатися рекомендації лікаря, який виписує вам антидепресанти, розповідає український учений у галузі психіатрії, медичної психології та психотерапії Олег Чабан у програмі "Говорить Суханов".

Чи викликають антидепресанти залежність

Сучасні антидепресанти не визивають залежності, "присісти" на них неможливо. Звісно, не варто приймати їх безконтрольно, або навіть, як це колись робили в Америці, давати їх собакам, які видавалися хазяїнам занадто сумними.

Також, треба розуміти, що призначати антидепресанти масово або пити їх без призначення лікаря - це невдала ідея.

Хто може призначити антидепресанти

Дуже добре, коли можна обійтися без медикаментів, і треба зробити все для цього, але є ситуації, коли без препаратів не обійтися. Та призначити їх може тільки лікар. За законами України жоден інший лікар не може виставити психіатричний дііагноз "психічне порушення". Всі інші фахівці можуть діагностувати "синдром", навіть сімейний лікар може діагностувати емоційну проблему та запропонувати пройти відповідний тест. Сімейний лікар також може призначити медикаментозне лікування, наприклад, якщо діагностує у вас "тривожно-депресивний синдром".

Препарати підбираються тільки лікарем і тільки індивідуально, в жодному разі разі не можна призначати собі антидепресанти самостійно. Але, якщо вам призначені антидепресанти, то не треба панікувати й боятися стати від них залежним.

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