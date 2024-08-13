Чому не варто боятися робити помилки: поради від колишньої спецагентки

Помилка та падіння – далеко не завжди кінець, інколи це старт чогось нового, важливо лише зрозуміти, як правильно приземлитися й знову піднятися.

Колишня спецагентка США Evy Poumpouras поділилася з підписниками своїми думками, чому не варто боятися власних помилок і як їх використати з користю для себе.

Відповідати за свої рішення також означає нести відповідальність за власні помилки. А помилятися – це абсолютно нормально й нічого страшного в цьому немає. Адже, чим більше помилок ви робите, тим стійкішими ви стаєте.

Стійкість – це можливість впоратися з труднощами та подолати їх, проте, якщо цього не сталося і ви не досягли успіху, у вас буде можливість відновитися, воскреснути з попелу, немов той фенікс, і попри все рухатися далі.

Але якщо ви витрачаєте свій час на уникнення стресу, конфліктів і проблем, не вирішуючи їх, а просто тікаючи від них під ковдру, як ви хочете й уявляєте здобути та віднайти в собі стійкість духу? Тікаючи від всього у цьому світі, ви не матимете сили волі та стійкості, на жаль, але це факт.

Кожне ваше падіння та перемога – це практика, уроки що вас закарбовують і коли перед вами постане дійсно складна ситуація, що спробує вибити землю із-під ніг, а таке станеться, таке завжди стається, адже ніхто не може уникнути цього, ви матимете змогу стійко все перенести та пережити.

Життя – це револьверні двері, які можуть вас закрутити у вихор, від якого просто почне нудити. І у вас маєте бути вдосталь сил, щоб впоратися з ситуацією і зупинити їхній оберт з найменшими поганими наслідками для себе. У вас має вистачити сил та наснаги на спілкування з різними, часто неприємними та складними людьми, на вирішення надскладних ситуацій, щоб йти по життю з високо піднятою головою.

Ви маєте навчитися розв'язувати проблеми, а зробити це можна лише роблячи помилки.

Читайте також: