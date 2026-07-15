Чому негативні коментарі в соцмережах можуть "чіпляти" сильніше за лайку: як на все реагує наш мозок

Чому негативні коментарі в соцмережах можуть «чіпляти» сильніше за лайку / © Associated Press

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Ми давно знаємо, що соціальні мережі можуть впливати на настрій, самооцінку та емоційний стан. Вподобайки, коментарі та реакції стали своєрідною цифровою мовою схвалення, а відсутність уваги чи негативний відгук можуть сприйматися як особиста непідтримка. Про це розповіло видання PsyPost.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Translational Psychiatry, показало, що у молодих жінок, схильних до самопошкодження, мозок по-іншому реагує на позитивні й негативні коментарі в соцмережах.

Дослідники вирішили з’ясувати, що відбувається на рівні мозку, коли людина з певною психологічною вразливістю отримує оцінку в онлайн-просторі. Результати показали, що річ не лише в тому, скільки часу людина проводить у соцмережах, а й у тому, як її мозок обробляє ці сигнали.

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Реакція мозку на цифрове схвалення

Соціальні платформи спеціально побудовані так, щоб викликати відчуття винагороди. Позитивний коментар або вподобайка активують ділянки мозку, пов’язані з приємними переживаннями і системою винагороди. Саме ця система допомагає нам відчувати мотивацію, задоволення та емоційний зв’язок з навколишнім світом.

Вчені припустили, що у людей, які схильні до самопошкодження, ця система може працювати інакше, особливо під час взаємодії з соціальними сигналами.

Що показало дослідження

У дослідженні взяли участь 91 молода жінка віком від 18 до 30 років, які користувалися Instagram. Після аналізу даних дослідники сформували три групи:

учасниці з діагностованим бажанням нефатального самопошкодження і прикордонним розладом особистості

учасниці з досвідом такої поведінки без інших психіатричних діагнозів

контрольна група без історії самопошкоджувальної поведінки

Перед експериментом дослідники обрали фотографії учасниць з їхніх Instagram-акаунтів. Під час сканування мозку жінки отримували позитивні та негативні коментарі, які мали імітувати реальну взаємодію у соцмережі.

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Негативні реакції можуть сприйматися інакше

Результати показали чіткий зв’язок між особливостями реакції мозку та складністю психологічного стану. У групи з найвираженішими труднощами активність у ключових зонах системи винагороди була меншою у відповідь на позитивні коментарі порівняно з негативними.

Водночас негативний соціальний відгук викликав сильнішу активність у цих ділянках мозку. Це може означати, що негативна увага в онлайн-просторі для деяких людей стає емоційніше значущішою, ніж позитивна.

Учасниці з менш вираженими проявами перебували посередині між двома іншими групами. Вони реагували на позитивні коментарі подібно до людей без такого досвіду, але були чутливіші до негативних оцінок.

Дослідники назвали це «континуумом складності», тобто поступовою зміною реакцій мозку залежно від індивідуального стану людини.

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Соцмережі — не єдина причина

Цікаво, що всі учасниці користувалися Instagram приблизно однаково. Це означає, що різниця в реакціях мозку не пояснюється просто кількістю часу онлайн.

Однак дослідники виявили важливий зв’язок — у групах із досвідом самопошкодження нижча активність системи винагороди була пов’язана з проблемнішим використанням Instagram.

Тобто питання може бути не лише у тривалості перебування в соцмережі, а й у тому, як саме людина емоційно взаємодіє з цифровим середовищем.

Важливість дослідження для майбутньої допомоги

Автори дослідження зазначають, що отримані результати можуть допомогти краще зрозуміти механізми, які лежать в основі такої поведінки, а також створювати ефективніші підходи підтримки.

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Робота підкреслює важливість врахування онлайн-досвіду під час психологічної допомоги, адже цифрова взаємодія стала значною частиною життя сучасних людей.

Водночас учені наголошують, шо роботу потрібно продовжувати, адже в дослідженні використовували відносно м’які негативні коментарі через етичні обмеження, тому реальні ситуації онлайн-конфліктів можуть викликати інші реакції.

Також у дослідженні брали участь лише жінки, які користувалися Instagram, тому результати не можна автоматично поширювати на всіх користувачів соцмереж.

Соціальні мережі — це не просто набір фотографій і повідомлень. Для нашого мозку вони стали простором соціальних сигналів, де кожна реакція може мати емоційне значення. Не забувайте, що цифрове середовище впливає на людей по-різному, а одна й та сама онлайн-взаємодія може сприйматися зовсім не однаково.

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