Чому після схуднення людина все ще бачить себе повною: феномен "фантомної ваги"

феномен «фантомної ваги» / © Credits

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Сучасні методи зниження ваги стають дедалі ефективнішими. Препарати групи GLP-1, операції, збалансоване харчування та фізична активність допомагають людям швидко досягати результатів, які ще кілька років тому здавалися майже недосяжними.

Однак разом із фізичними змінами дедалі більше людей стикаються з неочікуваною психологічною проблемою. Вони худнуть, але продовжують відчувати себе людьми з надмірною вагою. Саме це явище фахівці називають феноменом «фантомної ваги», про це розповіло видання Psychology Today.

Тіло змінюється швидше за самоусвідомлення

У суспільстві схуднення зазвичай сприймають як суто фізичний процес, змінюється цифра на вагах і людина автоматично починає сприймати себе інакше. Насправді все значно складніше.

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Наше уявлення про себе формується роками. Воно складається не лише із зовнішності, а й із накопиченого досвіду, спогадів, ставлення інших людей та власних переконань. Ця внутрішня модель дуже стабільна, адже саме вона допомагає мозку підтримувати відчуття цілісної особистості. Тому навіть значні зміни зовнішності не змушують її миттєво перебудуватися.

Що таке «фантомна вага»

Назва цього явища походить від добре відомого в медицині феномену «фантомної кінцівки», коли людина після ампутації продовжує відчувати руку чи ногу, якої вже немає. За схожим принципом працює і «фантомна вага».

Попри очевидні зміни зовнішності, мозок ще певний час продовжує сприймати тіло таким, яким воно було раніше. Саме тому людина може автоматично:

обирати більший розмір одягу

шукати ширші стільці чи більше місця у транспорті

вибачатися за те, що нібито займає забагато простору

очікувати негативної реакції оточення через свою вагу, навіть якщо цього вже давно немає

відчувати, ніби живе у «чужому» тілі

Це не свідчить про проблеми з психікою чи слабкість характеру, це природна особливість роботи мозку.

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Абсолютна норма

Людський мозок не змінює уявлення про себе миттєво. Навпаки, він прагне стабільності. Якби наше самоусвідомлення змінювалося після кожної життєвої події, це вимагало б величезних енергетичних ресурсів і робило б нас психологічно нестійкими.

Саме тому внутрішній образ себе оновлюється поступово, лише через новий досвід. Проблема полягає у тому, що сучасні методи швидкого схуднення дозволяють тілу змінитися значно швидше, ніж мозок встигає адаптуватися до нової реальності.

Як допомогти мозку прийняти нове тіло

Хороша новина полягає у тому, що фантомна вага не є постійним станом. З часом мозок перебудовує власну картину тіла, проте цей процес можна зробити швидшим.

Створюйте новий досвід . Варто навмисно робити те, чого раніше людина уникала через свою вагу. Наприклад, не перевіряти автоматично, чи достатньо широкий стілець, не обходити вузькі проходи, приймати запрошення на заходи, від яких колись відмовлялися через невпевненість у собі. Кожна така дія дає мозку нові докази того, що реальність уже змінилася. Головне — повторювати їх регулярно, адже саме повторення допомагає сформувати нові нейронні зв’язки.

Переписуйте власну історію. Ще один метод активно використовують у когнітивно-поведінковій терапії. У кожного з нас є внутрішні переконання про себе, які формувалися роками. Після схуднення вони часто залишаються незмінними, людина продовжує називати себе «товстою», «невпевненою» чи «такою, що займає забагато місця». Завдання полягає не у тому, щоб переконувати себе у чомусь нереальному, а у тому, щоб поступово замінювати застарілі уявлення новими, які відповідають теперішній реальності.

Не уникайте дзеркал. Для багатьох людей із тривалою історією боротьби із зайвою вагою дзеркала та фотографії роками були джерелом дискомфорту. Через це після схуднення вони продовжують несвідомо уникати власного відображення. Краще поступово змінювати цю звичку. Важливо дивитися на себе не для критики чи пошуку недоліків, а для знайомства зі своїм новим тілом. Цей підхід належить до методів експозиції — поступового звикання до того, що раніше викликало тривогу. Спочатку це може бути некомфортно, але з часом мозок починає сприймати новий образ як звичний.

Шлях до нової ваги — не лише про зміни у зовнішності, це також процес перебудови самооцінки, звичок, способу мислення та власної ідентичності. Сучасна медицина зробила величезний крок уперед, коли запропонувала ефективні інструменти для боротьби із зайвою вагою. Натомість психологічна адаптація до нового тіла залишається темою, якій лише починають приділяти достатньо уваги.

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