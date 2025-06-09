Чому розумні люди частіше вживають алкоголь: наука, факти та несподівані висновки / © Credits

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У суспільстві побутує думка, що вживання алкоголю — це ознака слабкості, стресу чи шкідливої звички. Проте останні дослідження вчених, опубліковані, зокрема, у Psychology Today показують парадоксальну, але цікаву закономірність: люди з вищим інтелектом частіше й більше вживають алкоголь, ніж їхні менш розумні однолітки.

У чому ж справа, чи означає це, що розум — це перепустка до келиха вина щовечора, спробуємо розібратися.

Алкоголь — еволюційно нове явище

Згідно з гіпотезою еволюційної новизни розумніші люди частіше залучаються до нових, нестандартних для людства моделей поведінки. А вживання алкоголю — саме таке явище. У природі наші предки могли споживати алкоголь лише випадково, наприклад, у перестиглих фруктах, де ферментація створювала незначну кількість етанолу (до 5%).

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Справжній алкоголь — той, що ми п’ємо сьогодні (пиво, вино, міцні напої) — з’явився після початку землеробства приблизно 10 тисяч років тому. А це — вчора за мірками еволюції.

Чим розумніші діти, тим більше алкоголю у дорослому віці

Виявляється, існує прямий звʼязок між інтелектом у дитячому віці та частотою вживання алкоголю в дорослому житті.

Діти з IQ вище 125 у дорослому віці вживали алкоголь значно частіше, ніж діти з IQ нижче 75.

Підлітки з високим інтелектом через 7 років вживали більше алкоголю, частіше напивалися та практикували епізоди запійного споживання.

Ці результати залишалися стабільними навіть після врахування таких факторів, як стать, освіта, соціальний клас, дохід, депресія, сімейний стан і рівень освіти батьків. Тобто річ не в «багатших» вечірках чи престижній роботі. Вчені вважають, що саме інтелектуальні особливості особистості впливають на частоту вживання алкоголю.

Розумні не означає здоровіші

Варто наголосити: ця тенденція не свідчить про користь алкоголю чи його позитивний вплив на розум. Гіпотеза лише вказує на зв’язок між інтелектом і бажанням пробувати нове, зокрема алкогольні напої.

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Це також пояснює, чому розумні люди іноді дозволяють собі зловживання, які відверто шкодять здоров’ю, зокрема запійне вживання чи пиятику до сп’яніння.

Можливі пояснення

Еволюційна цікавість. Інтелектуально розвинені люди мають схильність до пізнання нового у всьому, включно з їжею, напоями, досвідом.

Соціальна активність і кар’єра. Розумні люди частіше обіймають посади, де алкоголь є частиною ділової чи культурної взаємодії — фуршети або тости на перемовинах.

Менше впливу релігійних або традиційних обмежень. Інтелект пов’язують з меншою релігійністю, а отже, меншою схильністю до моральних заборон на алкоголь.

У чому полягає небезпека

Ці дані не виправдовують надмірного споживання алкоголю. Зловживання спиртним підвищує ризик:

хвороб печінки;

серцево-судинних захворювань;

онкологічних патологій;

депресії;

залежності.

Тому незалежно від рівня IQ, алкоголь потрібно вживати з розумом і не забувати про здоров’я.

Розумні люди справді п’ють більше, і це доведено наукою. Але це не привід брати приклад або ідеалізувати таку поведінку. Навпаки — це сигнал, що інтелект не завжди означає здоровий вибір. А якщо вже келих — то лише з нагоди, з насолодою чи без шкоди для себе.

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