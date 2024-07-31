Чому важливо занотовувати власні мрії: розповідає американський автор книжок про психологію

Американський автор літератури про психологію Роберт Грін розповів, навіщо занотовувати власні думки та мрії і як це допоможе вам отримувати бажане. Записування має безліч переваг, воно допомагає запам’ятовувати важливі речі, очищає розум і дозволяє відчувати та працювати над нашими емоціями.

Завантаженість життя – це те, з чим ми всі стикаємося так чи інакше. Легко потрапити під цей вплив. Коли ми постійно перескакуємо з однієї справи на іншу, турбуючись про все і всіх, намагаючись бути в курсі подій, ми можемо просто забути про свої мрії. Іноді це може тривати певний час, а іноді роками чи навіть десятиліттями.

Статистично 80% людей навіть не замислюються щодо власних цілей та мрій. З решти 20%: 16% не записують їх, 3% забувають і лише 1% записує все та регулярно їх переглядає. Люди, які записують свої прагнення на папері, мають більшу ймовірність реалізувати їх і перетворити абстрактні мрії на конкретні плани.

Як записувати мрії та плани:

Подумайте, що для вас важливо

Чим більше ми зайняті, тим менше пам’ятаємо, що для нас дійсно важливо. Регулярно виділяйте час на обмірковування того, що для вас є найважливішим і оцінки цього, чи потрібно воно вам насправді, чи ні. Можливо, аби досягти мети, необхідно вжити певні корективи на шляху до неї.

Створіть карту бажань

В інтернеті існує безліч варіантів для створення карти бажань. Ви можете обрати той, що вам сподобаються. Карта бажань цікава тим, що ви можете не лише записати власні мрії, а й зобразити їх малюнками, картинками чи фото. Подібна візуалізація спонукає вас до несвідомих дій і кроків до мети. Свою карту краще почепити в такому місці, де ви будете її систематично бачити, але щоб вона не впадала в око ваших гостей і близьких. Нехай шлях до мрії залишається тихим.

Мантра мрії

Якщо вам подобаються медитації та мантри, ви можете створити свою проговоривши свої бажання і записавши їх на аудіо. Можна піти далі та накласти на свій голос улюблену музику, що розслабляє вас, а потім прослуховувати все це, налаштовуючи себе на необхідні вібрації здійснення мрій.

Якщо ви написали свою мету на папері та залишили на видному місці, це допоможе вам завжди бачити мету і буде нагадувати вам про неї. Таке зберігання робить інформацію доступною. Записування також допомагає вашому мозку краще запам'ятати мету, оскільки процес запам'ятовування включає аналіз і вибір інформації для збереження в пам’яті. Іншими словами, написання підвищує ймовірність того, що ви згадаєте свою мету та закріпите її в пам’яті.

Коли ви створюєте ментальний образ своєї цілі, ви активно генеруєте його у своєму розумі, перший приклад ефекту генерації. Другий випадок ефекту генерації виникає, коли ви викладаєте свою мету словами на папері. Коли ви пишете, ви повторно обробляєте та регенеруєте уявний образ, посилюючи його важливість і втілюючи в реальність.

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