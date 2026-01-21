Чому всіх раптом накрила ностальгія за 2016-м і чому це так відгукується жінкам 40+років / © Credits

Для тих, кому сьогодні 28–35, десять років — це серйозний рубіж. Перший справжній спалах дорослої ностальгії. Усвідомлення, що світ «до» та «після» — це вже не абстракція, а власний досвід. Не дивно, що TikTok та Instagram переповнені відео з підписами на кшталт «Не можу повірити, що у 2016 не було TikTok» або «Ми реально вважали Snapchat-фільтри піком технологій».

Ностальгія завжди працює однаково, вона підфарбовує минуле м’яким світлом, переконує нас, що колись було простіше, легше, безпечніше. Без пандемії. Без нескінченних новин. Без відчуття, що час пришвидшився, про це розповіло видання Woman&Home.

Що відчувають жінки 40+

Якщо вам за 40, перша реакція, найімовірніше, — легкий когнітивний дисонанс. Секундочку, 2016 рік, це ж було буквально вчора.

Для таких жінок це не «десять років тому», а радше «пару ботокс-процедур тому» — як іронічно жартують у соцмережах. У багатьох із нас досі є непрочитані листи з того періоду чи джинси, які ми вважаємо «ще зовсім новими».

І водночас — щось дуже тепле. Спостерігати, як молодші жінки з ніжністю згадують свої перші роботи, університетські фото з фільтром-собачкою та вечірки з чокерами на шиї, — це майже зворушливо. Бо це дзеркало. Те саме, у яке інші дивилися та згадували 90-ті: кльоші, темний контур губ, тонкі пасма чубчика, «ніби випадкові» укладання, але з чималою кількістю гелю.

Ностальгія — не змагання поколінь

Дуже хочеться сказати: «От справжня ностальгія — це 90-ті». Коли не було смартфонів, концерти проживалися, а не знімалися, а на нову серію серіалу чекали тиждень, а не 10 секунд після релізу.

Але правда полягає в іншому, ностальгія не має вікового цензу. Це універсальний людський досвід — момент, коли раптом усвідомлюєш, що те життя, яким ви жили, вже стало історією.

Для когось це 2016. Для когось — 1996. І жоден із цих досвідів не «менш справжній».

Емоції жінок середнього віку

Хвиля ностальгії навколо — це тихе нагадування, що ми більше не «наймолодші у кімнаті». А в культурі, яка обожнює молодість і часто ідеалізує її, це може бути болісно.

Але є й інший погляд. Не «старіння», а емоційний пробіг. Досвід. Здатність впізнавати ці цикли та не знецінювати чужі. Усміхнутися та дозволити новому поколінню пройти свій перший ностальгійний обряд, той самий, який старше покоління давно пройшли.

Якщо ви почуваєтеся трохи дезорієнтовано, коли гортаєте стрічку з 2016 року з ностальгією, ви не одинокі у цьому. Це нормально. Це означає, що ви прожили достатньо, щоб мати з чого згадувати. І, можливо, замість того щоб виправляти у чомусь молоде покоління чи мірятися «справжніми десятиліттями», варто просто бути свідками. Ласкаво просимо до клубу, чесно кажучи, з роками у ньому стає тільки краще та цікавіше.