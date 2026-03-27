Чому зумери почуваються нещасними, навіть коли у них є гроші

Чому зумери відчувають себе менш щасливим, навіть коли у них є гроші / © Getty Images

Молодь покоління зумерів виростає в один із матеріально забезпечених періодів історії, адже доступ до освіти, технологій та медичних послуг ще ніколи не був таким широким. Попри це, саме ця група людей найменш щаслива. Чому багатство та можливості не гарантують відчуття задоволення життям і як знайти баланс у сучасному світі постійного порівняння, розповіло видання Psychology Today.

Здавалося б, економічне зростання та технологічний прогрес повинні робити нас щасливішими. Але глобальні дослідження показують іншу тенденцію, самопочуття молодих людей постійно знижується. Особливо це стосується покоління зумерів і молодих мілленіалів, багато хто з яких відчуває, що їхнє життя не має сенсу, а робота не приносить задоволення. Соціальна ізоляція, порівняння себе з іншими та життя «під пильним поглядом» соціальних мереж створюють унікальний психологічний тиск.

Соціальне порівняння

Одна з причин падіння задоволеності життям криється у соціальному порівнянні. Раніше люди орієнтувалися на тих, хто був поруч, як от сусідів, однокласників або колег. Сьогодні соціальні мережі дозволяють порівнювати себе з досягненнями людей по всьому світу, від кар’єри до подорожей та особистого життя.

Картинка чужого успіху може створювати відчуття власної «невидимості», а це посилює тривожність і депресивні симптоми серед підлітків та молоді. Одначе порівняння лише частково пояснює загальну тенденцію. Набагато глибше питання у тому, як молодь визначає «жити своїм найкращим життям».

Красива картинка

Молодь часто мислить успіхом, який можна показати у соцмережах, наприклад, захопливі подорожі, стильні образи, вечірки та досягнення. Але коли зовнішні маркери досягаються, внутрішнє відчуття задоволення часто не відповідає очікуванням. У результаті виникає розрив між прагненням і повсякденним досвідом.

Справжнє щастя народжується у звичайних моментах, як от у щирих стосунках, у діяльності, яка приносить сенс, у відчутті приналежності та автономії. Економічне щастя може підвищити якість життя, але після певного моменту, справжню радість формують соціальні зв’язки, свобода вибору та відчуття спільності.

Чому «відключитися від соцмереж» не працює

Прості поради на кшталт «менше користуйся соцмережами» часто не працюють. Підлітки та молоді дорослі прагнуть зберегти свободу вибору, тому прямі заборони можуть лише збільшити стрес або викликати протидію. Ефективніше змінювати рутину, коли визначити, що саме не задовольняє потребу у спілкуванні чи емоційній підтримці, та замінити соцмережі на дії, які дійсно приносять задоволення.

Для зумерів сучасне життя часто поєднує небачені можливості з відчуттям незадоволення. Вихід полягає не у накопиченні більшого, а у свідомому підході до того, що вже є, та обдуманому виборі того, чого справді варто прагнути.

Сучасна молодь живе в епоху добробуту та технологічного прогресу, але щастя не купити за гроші. Щоб краще почуватися, важливо зменшити порівняння себе з іншими, цінувати повсякденні моменти та формувати справжні соціальні зв’язки. У світі нескінченної демонстрації успіху та досягнень, щастя формується не через зовнішній показник, а через внутрішній сенс і реальні стосунки.