Чи можна скасовувати плани та коли це шкодить вашим стосункам

Чи можна скасовувати плани / © Associated Press

Реклама

Сучасна культура спілкування змінилася, після пандемії, під впливом соцмереж, тривожності та перевантажених графіків ми стали інакше ставитися до планів. Видання PureWow спробувало розібратися, чому ми так часто скасовуємо зустрічі та коли це вже стає проблемою для стосунків.

Дослідження, на яке посилається видання, показує, що причини скасувань сьогодні набагато складніші, ніж просто «не хочу». Серед них, зростання рівня тривожності та депресії, політичні розбіжності, цифрова втома та навіть різниця між поколіннями.

Пандемія фактично «послабила соціальну витривалість», ми звикли залишатися вдома, мати прості «виходи» з планів і ставити власний комфорт у пріоритет. Повернення до активного соціального життя виявилося складнішим, ніж очікувалося.

Реклама

Коли скасовувати плани — нормально

Є ситуації, коли скасування не просто допустиме, а необхідне. До них належать:

хвороба

сімейні надзвичайні ситуації

реальні робочі кризи

небезпечні погодні умови

Інакше кажучи, все, що справді непередбачуване та невідкладне. У таких випадках діє принцип «force majeure» — обставини, які ми не можемо контролювати.

Іноді люди скасовують зустрічі не через реальні причини, а через тривогу чи небажання виходити з дому. І тут важливо памʼятати, що у багатьох випадках варто все ж таки «переступити через себе». Часто люди відчувають тривогу перед зустріччю, але після неї почуваються краще. Соціальна взаємодія може знижувати напруження та навіть покращувати емоційний стан.

Як коректно скасовувати плани

Якщо уникнути скасування неможливо, важливий тон і форма повідомлення. Варто:

Реклама

не вигадувати складних виправдань

бути небагатослівними та чесними

визнати незручність для іншої людини

запропонувати перенести зустріч

Також важливо враховувати життєві обставини, наприклад, для батьків нормально залишати підтвердження зустрічі на ранок події, коли зрозуміло, чи є можливість організувати догляд за дитиною.

Коли скасування — проблема

Хоча разові зміни планів — нормально, регулярні скасування можуть руйнувати стосунки. Довіра починається з простого принципу, якщо ви сказали «так», на вас розраховують. Скасування стає проблемним, якщо:

ви відмовляєтесь через «кращу пропозицію»

просто не маєте настрою йти

відчуваєте втому, проте не хворієте

переносите плани через перевантаження графіка

У таких ситуаціях інша людина починає відчувати, що її час і зусилля неважливі.

Вплив на стосунки

Навіть друзі можуть бути терплячими, але повторні скасування поступово підривають довіру. Коли ви постійно змінюєте плани, люди перестають на вас покладатися. Це особливо важливо у професійних і нових знайомствах, коли репутація формується через стабільність і передбачуваність.

Реклама

Сьогодні молодше покоління більше говорять про кордони та ментальне здоров’я, і це позитивна зміна. Але іноді цей підхід використовується неправильно, а саме, як виправдання для постійної відмови від зобов’язань. Баланс має такий вигляд: важливо берегти свої ресурси, але не менш важливо тримати слово.

Скасування планів — це не чорно-біле явище, іноді це турбота про себе, іноді — необхідність, а іноді — звичка, яка непомітно шкодить стосункам. Сучасна культура дає нам більше свободи, але разом із нею і більше відповідальності за власні обіцянки.