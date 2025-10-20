Чи справді психопати та нарциси частіше користуються нейромережами / © Credits

Реклама

Штучний інтелект сьогодні на вустах у всіх, від студентів до маркетологів, від художників до CEO. Дослідження, проведене у Каліфорнійському університеті Девіса та опубліковане у журналі Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, дало несподівану відповідь, що менш як 1% нашої онлайн-активності пов’язано з ШІ.

Іншими словами, хоча ChatGPT, Copilot чи інші платформи здаються частиною повсякденності, більшість користувачів майже не звертається до них у реальному житті.

Хто сидить у ChatGPT

Команда вчених проаналізувала понад 14 мільйонів вебвідвідувань і з’ясувала цікаву закономірність. Найактивніші користувачі нейромереж мають спільні риси: вищий рівень нарцисизму, психопатії та макіавеллізму, тобто схильності до маніпуляцій та стратегічного мислення.

Реклама

У студентській вибірці саме ці «темні риси особистості» найсильніше корелювали з активним використанням ШІ. Люди з такими рисами, як правило, бачать у ШІ інструмент для досягнення цілей — швидше, ефективніше, розумніше. І не бояться його «емоційного холоду», бо самі не схильні до надмірної емпатії.

Втім, серед ширшої публіки зв’язок був слабшим, можливо, через те, що використання ШІ поки що занадто низьке, щоб дати чіткі висновки.

«Темна тріада» та технології

Цей набір рис можна назвати «темною тріадою» — нарцисизм, психопатія та макіавеллізм. У поєднанні вони формують особистість, яка прагне контролю, влади, визнання та часто не надто переймається почуттями інших.

Тож не дивно, що саме такі люди бачать у ШІ не конкурента, а союзника. Для них це спосіб посилити власну ефективність, уникнути рутини та здаватися ще розумнішими. AI для них — як дзеркало, яке відображає їхню амбіцію, а не загрозу.

Реклама

Цифри, які змінюють уявлення

0,44% — стільки в середньому становить частка сайтів зі штучним інтелектом у загальному вебтрафіку звичайної людини.

85% усіх ШІ-відвідувань припадає на ChatGPT.

4% і більше — частка AI-сайтів у браузингу так званих активних користувачів, які й показали вищі показники «темних рис».

Після взаємодії з ШІ користувачі найчастіше переходили на сайти, пов’язані з навчанням, технологіями чи роботою. Це означає, що нейромережі люди сприймають передусім як інструмент продуктивності, а не розвагу.

Психопати та ШІ

Вчені вважають, що розуміння психологічного профілю користувачів може допомогти передбачити, як різні типи людей прийматимуть чи, навпаки, відмовлятимуться від нових технологій. Необхідно не лише знати, хто користується ШІ, а й чому та які наслідки це матиме для навчання, роботи та онлайн поведінки.

Попри «AI-бум» у медіа, більшість людей усе ще не інтегрувала нейромережі у своє життя. Частково — через недовіру, частково — через відсутність реальної потреби. І якщо ви відчуваєте, що не встигаєте за світом, який спілкується з ChatGPT щодня, не хвилюйтеся. Насправді таких користувачів менше, ніж здається з TikTok.

ШІ — не просто технологія, а лакмусовий папірець людської природи. Хтось бачить у ньому партнера, хтось — загрозу, а хтось — чергову іграшку. Але поки «темна тріада» робить перші кроки в новій цифровій ері, решта з нас ще має час зрозуміти, як саме ми хочемо співіснувати з розумними машинами — на рівних чи під їхнім впливом.