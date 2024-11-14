Цікавий тест: як визначити рівень власної тривожності

Пропонуємо вам пройти тест, щоб зрозуміти, чи ваша тривога в нормі, або ж їй та здоровʼю варто приділити більше уваги.

На сторінці smirnovy_v_e розповіли про простий спосіб, як визначити рівень власної тривожності, а також розповів, як саме можна впоратися зі стресом у повсякденному житті.

Тест для самодіагностики тривоги

Підготуйте секундомір. Закрийте очі та спробуйте інтуїтивно відчути, коли мине рівно одна хвилина. Важливо не рахувати час подумки. Коли вам здасться, що хвилина пройшла, відкрийте очі та погляньте на секундомір.

Результати:

0–45 секунд — високий рівень тривожності;

— високий рівень тривожності; 45–50 секунд — середній рівень тривожності;

— середній рівень тривожності; 50 секунд і більше — нормальний рівень тривожності, що свідчить про спокій та відсутність надмірного стресу.

Не варто лякатися результатів: цей тест не є клінічною діагностикою, але може показати ваш загальний емоційний стан і вказати чи варто приділити більше уваги своєму психологічному здоров'ю.

Практичні поради:

Не намагайтеся "змусити себе" бути спокійним. Часто тривога виникає без конкретної причини, проявляючись як розсіяне, важке відчуття. У таких випадках допомагають не сила волі чи характер, а усвідомлене управління своїм емоційним станом.

Коли відчуваєте тривогу, спитайте себе: "Чого саме я боюся?" Визначте, чи є можливість зробити щось конкретне, щоб убезпечити себе прямо зараз. Якщо відповідь "так" — переходьте до дії.

Якщо ж ваша тривога не піддається швидкому вирішенню, призначте собі час, коли ви повернетеся до цієї проблеми: через пів години, через день чи навіть через тиждень. Такий підхід може здатися "прокрастинацією", але це дуже корисний спосіб зняти напругу, оскільки він забезпечує мозок визначеністю та рівень тривоги поступово зменшується.

Якщо ви помічаєте, що тривога заважає вам жити повноцінно та викликає постійний дискомфорт, не зволікайте зі зверненням до фахівця. Психотерапевт або психолог допоможе знайти індивідуальний підхід до розв'язання ваших проблем, запропонує інші ефективні техніки чи навіть направить вас до групи підтримки.

Нещодавно ми писали про сучасну реальність українців та як впоратися з ПТСР і хронічним стресом.

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