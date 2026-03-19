Дев’яності повертаються — чому це десятиліття знову у моді

Можливо ви пам’ятаєте, як у дев’яності ми слухали улюблені пісні на касетних плеєрах і чекали виходу нового епізоду улюбленого серіалу, бо якщо не подивитися його на телебаченні, то ніколи більше не побачиш. Здається, ця епоха повертається і не лише для тих, хто її пережив, а й для покоління зумерів, які заново відкривають моду, музику та техно-ностальгію 1990-х.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
1990-ті — це час, коли технології були «у міру», адже інтернет не сповіщав про кожен ваш крок, музика була на улюблених касетах або компакт-дисках, ми з нетерпінням чекали показу серіалів та фільми, бо вони дарували відчуття справжньої інтриги. Ця декада поєднувала свободу та очікування, без сучасного цифрового «шуму», про це розповіло видання Real Simple.

І сьогодні ми спостерігаємо справжній ренесанс покоління Х (1965–1980 роки народження), ті, кого довго ігнорували, отримують заслужене визнання, а їхні культові тренди стають частиною сучасної попкультури.

Торгівельні центри

Зумери знову відчувають принади походів у торгові центри, не лише заради закупівлі, а й за атмосферою. Наразі, майже половина їхніх покупок відбуваються у реальних магазинах. Вони прагнуть приміряти речі, переконатися, що джинси із завуженими штанинами сидять ідеально та зробити фото для соцмереж. Торгові центри знову стають місцем зустрічей та спілкування, як це було у дев’яності.

Мода дев’яностих

Модні тренди повертаються:

  • Сукні-комбінації, бокові проділи, силіконові сандалі і зачіски «Рейчел» з серіалу «Друзі».

  • На Паризькому Тижні Моди знову з’явилися Глоя Севіньї, Крістен Макменамі та Джилліан Андерсон — символи дев’яностих.

Тенденція «олдскул» дозволяє поєднати ретро-стиль із сучасними техніками та аксесуарами.

Технології

1990-ті — це ера золотої середини, адже мобільні телефони були лише для дзвінків, а не постійних сповіщень. Музика у дорозі — радіо, касети чи компакт-диск, а не нескінченний стрімінг добірок «музики під настрій». А очікування серіалів та фільмів створювало емоційний «смак» контенту.

Сьогодні зумери обирають аналоговий стиль життя, вони купують вініл, DVD та CD, замість того щоб повністю покладатися на стрімінг.

Ця декада — символ свободи, стилю та помірності у технологіях. Вона об’єднує покоління, адже покоління X отримує заслужене визнання, а зумери відкривають для себе чарівність епохи, коли мода, музика та життя були «дещо простішими».

Не бійтеся поєднувати ретро-тренди 1990-х з сучасними елементами, це універсальна формула стилю та настрою.

