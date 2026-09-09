Діагностований аутизм у 50 років: коли життя набуває нового сенсу / © Credits

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Іноді одне відкриття змушує зовсім по-новому подивитися на все життя. Речі, які роками здавалися дивними, незручними чи «неправильними», раптом отримують пояснення. Саме так для багатьох жінок звучить пізній діагноз аутизму, про це розповіло видання Women`s Health.

Деякі з них десятиліттями живуть із відчуттям, що не до кінця розуміють соціальні правила, надто багато аналізують сказане іншими, почуваються не на своєму місці чи змушені докладати значно більше зусиль, щоб здаватися «нормальними». При цьому зовні вони можуть бути успішними, комунікабельними та цілком адаптованими. Саме тому аутизм у жінок нерідко залишається непоміченим до дорослого віку.

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Чому діагноз приходить так пізно

Одна з головних причин — маскування. Йдеться про свідоме чи несвідоме копіювання соціальної поведінки інших людей, наприклад, спостереження за реакціями, вивчення правил спілкування, контроль міміки, голосу та поведінки. Людина ніби постійно репетирує, як правильно поводитися у суспільстві.

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Дуже часто це стосується жінок, яких із дитинства привчають бути товариськими, уважними до емоцій інших, приємними та «зручними». Дівчата з аутизмом можуть навчитися добре приховувати труднощі, проте ціна такої адаптації іноді виявляється дуже високою.

Жінки з пізньою діагностикою часто роками отримують інші пояснення свого стану, наприклад, тривожність або депресію. Водночас причиною виснаження може бути постійна необхідність пристосовуватися до середовища, яке не враховує їхніх особливостей.

Коли «просто втома» стає аутистичним вигоранням

Постійне маскування потребує величезної кількості внутрішніх ресурсів. З часом це може призвести до аутистичного вигорання — стану глибокого виснаження, коли звичні навантаження стають надто важкими.

У дорослому віці кількість обов’язків лише зростає: робота, стосунки, сім’я, соціальне життя, необхідність постійно бути на зв’язку. Те, що раніше вдавалося компенсувати, у певний момент перестає працювати. Саме тоді людина може вперше подумати: «Я більше не можу постійно змушувати себе справлятися».

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За словами фахівців, зростання кількості діагнозів у дорослих жінок пов’язане не лише з кращим розумінням аутизму, а й зі змінами самих діагностичних критеріїв. Сучасне уявлення про аутизм значно ширше, ніж ще кілька десятиліть тому.

Діагноз як нова точка відліку

Для людини, яка десятиліттями вважала себе дивною, незручною чи недостатньо хорошою, діагноз може стати несподіваним полегшенням. Він не змінює минулого, проте допомагає пояснити його. Наприклад, чому соціальні ситуації виснажують, деякі звуки, світло чи інші подразники можуть переноситися особливо важко, чому мозок постійно аналізує деталі, а після тривалого спілкування хочеться усамітнитися.

Розуміння власної нейровідмінності дозволяє не лише знайти відповіді, а й почати шукати комфортніші способи життя. Комусь допомагає приглушене світло, комусь тиша, зручний одяг, чіткі правила комунікації чи можливість регулярно відновлюватися наодинці. І найважливіше, що людина перестає сприймати власні особливості як особисту провину.

Пізній діагноз аутизму може бути схожим на момент, коли нарешті знаходиться відсутній шматочок пазла. Він не стирає складного досвіду, але дозволяє побачити його під іншим кутом. Аутизм — не хвороба, яку людина раптом «отримує» у дорослому віці, а нейротип, із яким вона народжується. Саме тому для багатьох жінок діагноз у 40, 50 чи навіть пізніше стає не початком проблеми, а початком чеснішого знайомства із собою.

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